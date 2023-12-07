Должность соответствует желанию: в Минобороны рассказали, как через рекрутеров мобилизуют в ВСУ

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова отметила, что человека, который откликнулся на вакансию оператора БПЛА, не будут записывать в штурмовики. Вместе с тем военнообязанный имеет право перейти на другой уровень должности.

В Украине начали рекрутинг в Вооруженные силы Украины. Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в интервью NV рассказала, что армии нужны разные специалисты.

"Специалисты нужны разные. Я не смогу сказать, каких больше надо, каких меньше, потому что это информация, которая составляет тайну", — сказала Наталья Калмыкова.

Она отметила, что украинцы откликаются на вакансии как операторов БПЛА, так и штурмовиков. По словам Калмыковой, с новобранцами, которых найдут с помощью рекрутинга, будут подписывать контракт до завершения особого периода. Она отметила, что у таких людей есть определенные преимущества, в частности подъемная помощь при заключении первого контракта или компенсация за аренду жилья, возможность получения льготного кредита по государственной программе "еОселя".

Как происходит набор в ВСУ через рекрутинг

Наталья Калмыкова рассказала, что гражданин сначала откликается на вакансию, затем происходит разговор с рекрутером, подтверждение выбора места службы, оформление и подготовка. После этого его приобщают к тому подразделению, которое дало согласие на прохождение службы и контракт.

Кроме этого, она отметила, что гипотетически возможно, что человека наймут на одну должность, а потом переведут на другую. На вопрос журналиста, могут ли человека, например, записать в штурмовики, если он подавался на оператора БПЛА, Калмыкова ответила, что такой человек будет служить оператором БПЛА.

"Но операторы БПЛА тоже имеют разные должности. Возможно, человек сам захочет перейти на другой уровень должности и тому подобное. Но наша основная цель — это, собственно, чтобы навыки, опыт человека в гражданской жизни были максимально использованы на защиту Родины", — заявила она.

Напомним, 5 ноября глава Минобороны Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики на ближайшие 5 лет. В частности, состоится переход на контрактную военную службу вместо призыва в армию.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что зарплата рекрутированных военных будет зависеть от должности и выполненного задания. Зато денежное обеспечение рекрутированного бойца не будет отличаться от мобилизованного или подписавшего контракт.