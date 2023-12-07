"Самая тяжелая часть еще впереди": в ГУР сообщили, чего ждать Украине зимой

По словам представителя ГУР Минобороны, Украину ждет тяжелая зима, поэтому усиление для систем ПВО — острая необходимость.

Самая тяжелая часть зимы в Украине, находящейся в состоянии полномасштабной войны против РФ, еще впереди, потому что Россия не только имеет значительные запасы советской техники, но и сохраняет возможности по производству других видов вооружения. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов во время телемарафона 7 декабря.

По словам Юсова, Россия с февраля 2022 года все еще остается с огромными запасами устаревшего вооружения времен СССР и сохраняет возможности по производству других видов вооружения.

"Это серьезный вызов для украинских сил безопасности и обороны и для проукраинской коалиции. Нам нужно больше поддержки. Самая тяжелая часть зимы впереди", — сказал Юсов.

По его словам, это означает необходимость усиления для Украины систем ПВО.

Напомним, в ночь на 5 декабря РФ атаковала территорию Украины ударными дронами Shahed и зенитными ракетами С-300. Взрывы раздавались в Хмельницкой, Одесской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что одной из главных целей атак "шахедов" является аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области.

Между тем треть госрасходов 2024 года в РФ пойдет на оборону. Это в три раза больше довоенного уровня, что беспрецедентно для постсоветской России. Также в смете расходов есть солдатские контракты, выплаты раненым и родственникам погибших. На оккупированные украинские территории РФ также тратит часть средств.

В целом российская экономика поставлена на военные рельсы, бюджетные расходы ориентированы на оборонный комплекс. То есть Россия в этой войне надолго, делают вывод журналисты.