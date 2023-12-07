Мобилизация студентов в Украине: в МОН объяснили, кого могут лишить отсрочки

В парламенте появились несколько инициатив, касающихся отсрочек для украинских студентов. В Минобразования рассказали, что изменения коснутся не всех, кто получает второе или третье образование.

В Украине планируют отменить отсрочку для части студентов. О том, кого будут касаться изменения, рассказал в эфире "Украинского Радио" 6 декабря заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

По его словам, примерно 55% украинских студентов — это мужчины.

"Больше всего это преимущество проявляется на магистерском уровне: 65% наших контрактников магистратуры — парни", — отметил чиновник.

Он объяснил, что подавляющее большинство студентов на бакалавриате — это люди в возрасте 18-21 год. В то же время магистерскую степень часто получают старшие мужчины — призывного или мобилизационного возраста.

"Сейчас мобилизационный возраст — это 27 лет. Есть закон, который принят ВР (Верховной Радой, — ред.), но еще не подписан президентом, чтобы снизить мобилизационный возраст до 25 лет. Поэтому люди часто используют высшее образование как средство обходить военную службу", — рассказал Винницкий.

По его словам, сейчас в парламенте есть несколько инициатив для борьбы с этой "лазейкой" в законе.

"Мы понимаем, что мобилизационный ресурс в Украине является проблематичным", — добавил замминистра.

Он объяснил, что предложения фактически сводятся к такому правилу:

если студент получает такой уровень образования впервые, он будет иметь отсрочку;

те, кто уже закончил, например, магистратуру, но удваивает этот уровень, отсрочки будут лишены.

Напомним, первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк подробно рассказал об изменениях, которые касаются мобилизации и будут рассматриваться в парламенте. В частности, он уточнял, что лишение отсрочки коснется только тех студентов, которые будут поступать уже после принятия соответствующего законопроекта.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, как правильно действовать студенту, если он получил повестку несмотря на наличие отсрочки от мобилизации.