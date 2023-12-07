Lockheed тестирует трехрежимную ракету JAGM-MR: что известно об испытаниях

Устройство позволяет повысить точность ракеты, так как дает возможность фиксировать цель, даже если в поле зрения JAGM-MR попадает несколько объектов.

Специалисты компании Lockheed Martin завершили на полигоне в Калифорнии тестирования возможностей усовершенствованного трехрежимного искателя для ракет класса "воздух-земля" среднего радиуса действия (JAGM-MR). По словам разработчиков, с этим устройством ракета способна фиксировать цель даже при наличии нескольких объектов в поле зрения. Об этом 6 декабря сообщили в Defence Post.

JAGM компании Lockheed — это высокоточный боеприпас, предназначенный для нейтрализации дорогостоящих стационарных, движущихся или перемещаемых наземных и морских целей. В декабре прошлого года вариант ракеты JAGM-MR прошел испытания боевой стрельбой, продемонстрировав увеличенную до 16 км дальность.

Ракета оснащена трехрежимным искателем, использующим датчик ближнего инфракрасного диапазона (NIR), который повышает эффективность ракеты, позволяя улучшить сопровождение и наведение цели в различных условиях и по разным целям. Он является третьим датчиком, встроенным в систему наведения, в отличие от ракеты JAGM, использующей двухрежимную систему датчиков.

Директор по управлению программой ракетных систем класса "воздух-земля" компании Lockheed Martin Джоуи Дрейк отметил, что данная система вооружения нового поколения обеспечивает более высокую точность распознавания и обнаружения целей, предоставляя возможности, ориентированные на конкретные задачи.

"Усовершенствованный трехрежимный искатель обеспечивает новый уровень точности наведения и защиты, позволяя JAGM-MR наводиться на выбранную цель даже при наличии нескольких целей в поле зрения", — заявил Дрейк.

Напомним, ВМС США намерены добавить четыре ракеты для истребителей F-35. Среди них Hellfire, дальнобойные JASSM, противокорабельные LRASM, а также высокоточные ракеты AGM-179 JAGM.