От стелс до противокорабельных ракет: ВМС США хотят интегрировать на F-35 новое вооружение

Истребитель 5 поколения может пополниться всем известной Hellfire, дальнобойной JASSM, противокорабельной LRASM и рядом других.

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Военно-морские силы США планируют добавить 4 ракеты для истребителя F-35 для увеличения арсенала вооружения передового самолета. Об этом сообщает The War Zone.

Истребители 5 поколения F-35 могут получить сразу 4 новых боеприпаса:

малозаметная крылатая ракета AGM-158 JASSM;

противокорабельная ракета большой дальности AGM-158C LRASM;

ракета класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire;

высокоточная ракета "воздух-земля" AGM-179 JAGM (преемник Hellfire).

ЯССМ

Центр воздушных боевых действий ВМС США в Чайналейк планирует провести исследования, демонстрацию технологий и саму интеграцию нового вооружения на самолет. Изменения потребуется не только сам F-35, но и ракеты для пуска с новой платформы. В издании ракету AGM-158 JASSM называют критически важным оружием. Это будет сочетанием малозаметного истребителя с малозаметной ракетой, что должно позволить поражать цели врага на больших дистанциях. Воздушные силы США закупили ракету увеличенной дальности JASSM-ER с дальностью не менее 900 км, но ВМС сосредотачиваются на базовой версии с дальностью от 500 км.

JASSM-ER Фото: MBDA

LRASM

LRASM — это ракета, которая базируется на JASSM. Она создавалась для поражения морских целей, в частности надводных боевых кораблей. В этом случае Военно-морские силы выбирают версию LRASM-ER, которая сможет поражать как морские, так и наземные цели. Сейчас F-35 не имеет специализированной противокорабельной ракеты, по крайней мере пока не интегрировали на него норвежскую JSM.

LRASM Фото: Вікіпедія

Hellfire

Ранее известную ракету AGM-114 Hellfire никогда не интегрировали в истребитель F-35. До этого ракету никогда не ставили в такую скоростную платформу. Существует версия AGM-114L, которая позволит наводить ракету с помощью передового набора датчиков F-35. Истребитель сможет чрезвычайно быстро и при любых погодных условиях поражать любые цели с помощью Hellfire.

AGM-114 Hellfire

Также не исключено, что ВМС США интегрируют вариант Hellfire с увеличенной дальностью полета, как у БПЛА MQ-9 Reaper. При оптимальных условиях дальность может достигать 33 км вместо 8-10 км в базовой конфигурации.

JAGM

JAGM — это ракета, которую будут использовать для поражения целей на близком расстоянии до 15 км. Есть версия с дальностью 30 км, но его еще не адаптировали к пуску с воздушных платформ. Ракета будет действовать по принципу "выстрелил и забыл", что добавляет живучести для истребителя. Целями могут быть как танки, так и катера или небольшие броневики. Заявление ВМС США стало первым подтверждением интеграции новейшей ракеты в самолет 5 поколения.

JAGM разрабатывают для замены Hellfire Фото: Lockheed Martin

Напомним, 9 ноября СМИ писали, что новейший F-15EX обойдется армии США дороже стелс-истребителя F-35.

4 октября аналитики объяснили, почему существует более 10 модификаций истребителя F-35 .