Від стелс до протикорабельних ракет: ВМС США хочуть інтегрувати на F-35 нове озброєння

Винищувач 5 покоління може поповнитись всім відомою Hellfire, далекобійною JASSM протикорабельною LRASM та низкою інших.

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Військово-морські сили США планують додати 4 ракети для винищувача F-35 для збільшення арсеналу озброєння передового літака. Про це повідомляє The War Zone.

Винищувачі 5 покоління F-35 можуть отримати одразу 4 нових боєприпаси:

малопомітна крилата ракета AGM-158 JASSM;

протикорабельна ракета великої дальності AGM-158C LRASM;

ракета класу "повітря-земля" AGM-114 Hellfire;

високоточна ракета "повітря-земля" AGM-179 JAGM (наступник Hellfire).

JASSM

Центр повітряних бойових дій ВМС США в Чайналейк планує провести дослідження, демонстрацію технологій та саму інтеграцію нового озброєння на літак. Зміни потрібно не тільки сам F-35, але й ракети для пуску з нової платформи. У виданні ракету AGM-158 JASSM називають критично важливою зброєю. Це буде поєднанням малопомітного винищувача з малопомітною ракетою, що має дати змогу уражати цілі ворога на великих дистанціях. Повітряні сили США закупили ракету збільшеної дальності JASSM-ER з дальністю щонайменше 900 км, але ВМС зосереджуються на базовій версії з дальністю від 500 км.

JASSM-ER Фото: MBDA

LRASM

LRASM — це ракета, яка базується на JASSM. Вона створювалась для ураження морських цілей, зокрема надводних бойових кораблів. У цьому випадку Військово-морські сили обирають версію LRASM-ER, яка зможе уражати як морські, так і наземні цілі. Наразі F-35 не має спеціалізованої протикорабельної ракети, принаймні допоки не інтегрували на нього норвезьку JSM.

JASSM Фото: Википедия

Hellfire

Раніше відому ракету AGM-114 Hellfire ніколи не інтегрували у винищувач F-35. До цього ракету ніколи не ставили в таку швидкісну платформу. Існує версія AGM-114L, яка дозволить наводити ракету за допомогою передового набору датчиків F-35. Винищувач зможе надзвичайно швидко та при будь-яких погодних умовах уражати будь-які цілі за допомогою Hellfire.

AGM-114 Hellfire

Також не виключено, що ВМС США інтегрують варіант Hellfire зі збільшеною дальністю польоту, як у БПЛА MQ-9 Reaper. При оптимальних умовах дальність може сягати 33 км замість 8-10 км у базовій конфігурації.

JAGM

JAGM — це ракета, яку будуть використовувати для ураження цілей на близькій відстані до 15 км. Є версія з дальністю 30 км, але його ще не адаптували до пуску з повітряних платформ. Ракета діятиме за принципом "вистрілив і забув", що додає живучості для винищувача. Цілями можуть бути як танки, так і катери чи невеликі броньовики. Заява ВМС США стала першим підтвердженням інтеграції новітньої ракети в літак 5 покоління.

JAGM розробляють для заміни Hellfire Фото: Lockheed Martin

Нагадаємо, 9 листопада ЗМІ писали, що новітній F-15EX обійдеться армії США дорожче за стелс-винищувач F-35.

4 жовтня аналітики пояснили, чому існує понад 10 модифікацій винищувача F-35.