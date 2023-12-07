"Надежный партнер": США проведет совместное патрулирование воздуха с Гайаной

6 декабря президент Венесуэлы объявил проведение мобилизации, по результатам референдума планируется аннексировать большой регион Гаяны — Гаяна-Эссекибо.

Референдум в Венесуэле показал 95% поддержку на аннексию части территории Гайаны. Соединенные Штаты планируют провести патрулирование вместе с военными Джорджтауна. Об этом сообщает пресс-служба Южного командования США.

Военные из Южного командования США проведут полеты сегодня, 7 декабря. Заявляется, что учения базируются на обычных мероприятиях и операциях. Их цель — укрепление партнерства в сфере безопасности между США и Гайаной для укрепления регионального сотрудничества.

Также Командование продолжит сотрудничество с гаянскими военными в сфере готовности к катастрофам, воздушной и морской безопасности и противодействия транснациональным преступным организациям. Штаты будут продолжать выполнять обязательства как надежного партнера Гайаны.

6 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил мобилизацию в стране. В ответ на это Гаяна привела свои вооруженные силы в состояние полной боевой готовности. По результатам референдума, венесуэльцы поддержали аннексию Гаяны-Эссекибо. На территории региона создадут провинцию или штат. Временное "правительство" аннексированного региона будет базироваться в Тумеремо.

"Мы хотим мирного спасения Гайаны-Эссекибо. Давайте начнем отвечать народу, который выступил 3 декабря. Наша Гайана-Эссекибо была де-факто оккупирована Британской империей и ее наследниками, и они разрушили этот район", — сказал президент Венесуэлы.

Напомним, 7 декабря армия Гайаны сообщила о потере связи с вертолетом у границы с Венесуэлой.

Ранее Фокус в своем материале объяснял, чем Москва может помочь Венесуэле, которая готовит вторжение в Гайану.