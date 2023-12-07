"Неизвестно, куда повезут": россияне объявили об "эвакуации" в Новой Каховке

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань подчеркнул, что после прошлых "эвакуаций" люди оказывались "в самых депрессивных районах России в шоке".

Российские оккупанты объявили о проведении "эвакуации" жителей временно оккупированной Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщила оккупационная администрация Новокаховского городского округа.

"Для всех желающих будут проводиться плановые мероприятия по добровольной эвакуации с территории Новокаховского городского округа", — говорится в сообщении.

По информации оккупационной администрации, это состоится в среду, 13 декабря, предварительную запись можно сделать в общественной приемной.

В заметке уточняют, что эвакуация проводится в связи с тем, что населенные пункты Новокаховского городского округа "находятся в 15-километровой зоне левого берега Днепра на линии боевого соприкосновения", для тех, "кто желает добровольно выехать на безопасную территорию и не имеет возможности сделать это самостоятельно".

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань подчеркнул, что куда и на каких условиях россияне повезут людей — неизвестно.

"Напомню, что после прошлых эвакуаций люди оказывались в самых депрессивных районах России в шоке", — пишет он.

Напомним, 23 ноября председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что на Харьковщине власти рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из части города Купянск. Это связано с постоянными обстрелами со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.