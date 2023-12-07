Результаты рекрутинга: количество откликов на военные вакансии выросло втрое, — Минобороны

В пресс-службе министерства отметили, что количество людей, которые откликнулись на желаемую должность, достигло 6,5 тысячи. Тогда как за весь период с момента размещения вакансий (с июля 2022 года) их было — 45 тысяч.

В Министерстве обороны Украины заявили, что с начала рекрутинговой кампании количество откликов на военные вакансии выросло втрое. Первыми результатами такого сотрудничества поделились в пресс-службе Минобороны.

По информации пресс-службы, с момента подписания соглашения 10 ноября, на площадке разместили уже более 320 военных вакансий от различных подразделений.

Кроме того, в Минобороны отметили, что количество людей, которые откликнулись на эти вакансии, достигло 6,5 тысячи, тогда как за весь период размещения вакансий в армии (с июля 2022 года) их количество составляет 1190, а количество отзывов — 45 тысяч.

"После подписания договора с Министерством обороны количество откликов на военные вакансии выросло втрое", — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что сейчас в Украине действует возможность заключения контракта до завершения особого периода. Это позволяет военным командирам размещать конкретные вакансии в собственные подразделения и отбирать себе кандидатов, а гражданам — выбрать желаемую должность и подразделение в армии для несения службы.

"Таким образом возможно больше контролировать свое будущее в армии и попасть на должность в соответствии с собственной профессией и опытом в подчинение подразделения, к которому есть доверие и приверженность", — отметила заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова.

Как через рекрутеров мобилизуют в ВСУ: детали

Напомним, ранее Калмыкова рассказала, что армии нужны разные специалисты. По ее словам, гражданин сначала откликается на вакансию, затем происходит разговор с рекрутером, подтверждение выбора места службы, оформление и подготовка. После этого его приобщают к тому подразделению, которое дало согласие на прохождение службы и контракт.

Калмыкова отметила, что гипотетически возможно, что человека наймут на одну должность, а потом переведут на другую. На вопрос журналиста, могут ли человека, например, записать в штурмовики, если он подавался на оператора БПЛА, Калмыкова ответила, что такой человек будет служить оператором БПЛА.

Напомним, 5 ноября глава Минобороны Рустем Умеров подписал Указ об утверждении Концепции военной кадровой политики на ближайшие 5 лет. В частности, состоится переход на контрактную военную службу вместо призыва в армию.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова рассказала, что зарплата рекрутированных военных будет зависеть от должности и выполненного задания. Зато денежное обеспечение рекрутированного бойца не будет отличаться от мобилизованного или подписавшего контракт.