"Есть проблема с боеприпасами": военкор рассказал о ситуации на фронте (видео)

По словам Егора Логинова, уменьшение помощи от партнеров сказывается на возможности наших войск давать отпор российской армии.

Украинские военные столкнулись с проблемой недостаточного количества боеприпасов на фронте. Об этом в эфире "Донбасс.Реалии" рассказал военный корреспондент Егор Логинов.

По его словам, российские военные начали больше обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты в Донецкой области. Тем временем ситуация с техникой и боеприпасами у украинских военных сложная.

Логинов пояснил, что в течение последних месяцев военная помощь от западных партнеров снизилась до масштабов января прошлого года, в частности, на 90%.

Такая ситуация ощутима для военных на фронте, ведь, как говорит военный корреспондент, это сказывается на работе нашей артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

"Есть определенные проблемы с боеприпасами, соответственно это сказывается на возможности наших войск давать отпор российской армии. В этом плане есть над чем работать нашим дипломатам, нашему политическому руководству", — рассказал Егор Логинов.

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Также военный корреспондент отметил, что количество дронов, которые российская армия использует на фронте, значительно возросло. В частности, если в начале полномасштабного вторжения Украина имела преимущество в этом плане, то сейчас количественные показатели дронов практически на уровне с российской армией.

По словам Логинова, сейчас оккупанты запускают группы дронов по 4-5 единиц, которыми наносят удары "по всему, что движется".

Если раньше это были только приоритетные цели и военная техника, танки и бронетранспортеры, то сейчас — любая машина. Даже группы пехоты из двух человек являются целью для российских FPV-дронов", — добавил корреспондент.

Поэтому, по его мнению, производство дронов должно быть одним из приоритетов над которым сейчас должен работать украинский оборонпром, в частности как частные, так и государственные компании.

Военная помощь от партнеров

Согласно исследованию Кильского института мировой экономики, в августе-октябре этого года объем предоставленной Украине помощи является на 87% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В частности, стоимость новых пакетов составляет лишь 2,11 миллиарда евро.

Кроме того, за последние несколько месяцев только 20 доноров предоставили новые пакеты помощи, что является наименьшим количеством активных доноров с начала полномасштабного вторжения России.

Сообщается, что по объему предоставленной помощи страны ЕС опережают Соединенные Штаты Америки. Так, в течение августа-октября ЕС предоставил Украине тяжелого вооружения на 780 миллионов евро, а США — на 500 миллионов евро.

Тем временем в Соединенных Штатах Америки не определена ситуация по согласованию нового пакета помощи Украине. В частности, против помощи выступили республиканцы. Как отмечал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, если не будет помощи от партнеров, то Украина не сможет вести борьбу на фронте.

В частности, он отметил, что в 2022-2023 годах на поддержку было выделено более 20 миллиардов долларов, что составляет семь годовых бюджетов Украины.

Напомним, Европа не сможет доставить Украине до 1 марта 2024 года обещанный миллион снарядов. Несмотря на это, в ближайшее время ситуация с боеприпасами может измениться. В частности, только Германия предоставит Украине 200 тысяч боеприпасов.