Обнаружено более сотни пыточных: генпрокурор рассказал о преступлениях ВС РФ в Украине

По словам Андрея Костина, на всех территориях, освобожденных от оккупантов, выявлены места незаконного содержания. Больше всего пыточных оказалось в Харьковской области.

На деоккупированных территориях Украины было выявлено более сотни российских пыточных. Об этом сказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время конференции "Свобода или страх" 7 декабря.

Костин заявил, что россияне незаконно удерживают десятки тысяч людей, которые отказались им подчиниться. Кроме того, оккупанты вывозят в РФ украинских детей, стремясь лишить их национальной идентичности.

По данным генпрокурора, 90% пленных и удерживаемых украинцев подвергаются пыткам или тому или иному виду насилия. По его словам, подобное обращение с пленными является "спланированной государственной политикой" России.

По словам Костина, на территориях, освобожденных от оккупантов, было обнаружено 104 пыточные. Больше всего пыточных выявлено в Харьковской области.

Генпрокурор подчеркнул, что для возвращения военнопленных существуют международно-правовые механизмы, однако они не распространяются на пленных гражданских лиц и депортированных детей.

"Следовательно, мы должны их создать. Наш долг — максимально мобилизовать для этого усилия в Украине и мире. Ведь каждый день промедлений означает новые пытки для пленников агрессора", — сказал Костин.

Напомним, 26 ноября проект "Неопалимі" рассказал об украинском бойце, которому в плену оккупанты вырезали на лбу свастику. Врачи отшлифовали рубец пострадавшему воину пикосекундным лазером.

Ранее, 20 октября, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что Россия проводит целенаправленную политику по жестокому обращению с украинскими военнопленными и гражданскими заложниками. По его словам, такие случаи фиксируются регулярно с 2014 года.