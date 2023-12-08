ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие и разрушения

По данным полиции, в результате российской атаки ранены 36-летняя женщина и 25-летний мужчина. Местные власти также сообщили о повреждении гражданской инфраструктуры.

В ночь на 8 декабря Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетный обстрел Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По данным Терехова, ВС РФ нанесли не менее пяти ударов по Харькову, в результате чего были повреждены жилые дома в нескольких районах населенного пункта. Чиновник также сообщил об одном пострадавшем.

В свою очередь председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли 6 ударов по Харькову. По его информации, "прилеты" зафиксированы в Холодногорском и Шевченковском районах города.

Синегубов подтвердил данные о повреждениях гражданской жилой инфраструктуры и одном пострадавшем.

Позже в полиции Харьковской области добавили, что в результате обстрела пострадали двое людей – 25-летний мужчина и 36-летняя женщина. Женщине была оказана медицинская помощь на месте, а мужчина был госпитализирован с взрывными травмами.

По данным правоохранителей, состояние пострадавших удовлетворительное.

Напомним, 7 декабря ВС РФ нанесли удар по ТЭС, которая расположена в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. В Минэнергетики зафиксировали временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Всего в ночь на 7 декабря российские оккупанты запустили по территории Украины 18 беспилотников, 15 из которых были сбиты силами и средствами ПВО. Основные направления удара — Хмельницкая и Одесская области.