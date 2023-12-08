РФ запустила по Украине ракеты с бомбардировщиков Ту-95: в регионах прогремели взрывы (фото)

В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО на окраине города. Взрывы также слышали в Павлограде Днепропетровской области – власти уже проинформировали о жертве ракетного удара.

Ранним утром 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Вероятные пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях — 06.30. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — сообщили в Воздушных силах.

Первая группа ракет пересекла границу Украины и двигалась в направлении Днепропетровской области через Харьковскую.

Вскоре после этого в областях начали объявлять воздушную тревогу. В Киеве сирена завыла в 06:48.

В командовании уточнили, что ракеты летели в направлении Павлограда. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу и предупредил о работе противовоздушной обороны.

"Не игнорируйте тревогу, будет работать ПВО против российских ракет", — написал глава ОП в своем Telegram-канале.

Местные жители сообщили о взрывах на Днепропетровщине. Ракеты изменили курс на Днепр.

Затем ракеты стали двигаться в сторону Миргорода на Полтавщине. Там расположен военный аэродром.

Вскоре ракеты зашли в Кировоградскую область. Они двигались в западном направлении.

В 07:26 ракеты начали двигаться в сторону Киевщины через Черкасскую область. Курс мог измениться.

В 07:32 столичная военная администрация сообщила об угрозе ракетного удара по Киеву. В Киевской области были слышны взрывы.

По состоянию на 07:32, ракеты курсировали в направлении Киева с южного направления. В Черкасской области ракеты летели в направлении Киевской области. В Кировоградской области ракеты летели в направлении запада.

В областной военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны. Они призвали людей оставаться в укрытиях и не снимать происходящее на видео.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 7:33 сообщил о том, что в Павлограде слышали взрывы.

"Утром было шумно в Павлограде. Вся информация уточняется и будет обнародована после отбоя воздушной тревоги", — сообщил руководитель ОВА.

В 7:38 в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО и призвали жителей столицы находится в укрытиях.

В 7:41 в Воздушных силах сообщили о новой группе ракет, которая пролетала над Чугуевским районом Харьковской области в сторону Днепропетровской области.

В 07:48 была замечена еще одна группа ракет, которая залетела через Харьковскую область. Они двигались в направлении Павлограда.

В 07:56 в районе Павлограда были слышны взрывы.

В 7:38 в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО и призвали жителей столицы находится в укрытиях.

Новые пуски ракет

В 7:41 в Воздушных силах сообщили о новой группе ракет, которая пролетала над Чугуевским районом Харьковской области в сторону Днепропетровской области.

В 7:48 в ВС сообщили о движении ракет курсом на Павлоград.

В 8:31 в КГВА сообщили об отбое воздушной тревоги, но призвали жителей следить за сигналами, и в случае опасности — перейти в укрытие.

В 8:46 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в ходе обстрела Павлоградского района погиб один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

"К сожалению, есть один погибший. Предварительно, четверо пострадавших. Сейчас все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека — в тяжелом состоянии", — сообщил Лысак.

10 бомбардировщиков запускали крылатые ракеты

Начальник КГВА Сергей Попоко уточнил, что запуски ракет осуществлялись с 10-и стратегических бомбардировщиков ВС РФ. Были выпущены крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из аэродрома в городе Энгельс, что в Саратовской области.

"Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Но ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, которые летели в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует! Как вы видите, враг дождался своего часа и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города. Поэтому берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", — заявил Попко.

Напомним, в ночь на 8 декабря ВС РФ нанесли не менее пяти ракетных ударов по Харькову, в результате чего были повреждены жилые дома в нескольких районах

Ранее, 7 декабря, ВС РФ нанесли удар по ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела было серьезно повреждено оборудование.