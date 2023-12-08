РФ запустила по Украине ракеты с бомбардировщиков Ту-95: в регионах прогремели взрывы (фото)
В Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО на окраине города. Взрывы также слышали в Павлограде Днепропетровской области – власти уже проинформировали о жертве ракетного удара.
Ранним утром 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Вероятные пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях — 06.30. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — сообщили в Воздушных силах.
Первая группа ракет пересекла границу Украины и двигалась в направлении Днепропетровской области через Харьковскую.
Вскоре после этого в областях начали объявлять воздушную тревогу. В Киеве сирена завыла в 06:48.
В командовании уточнили, что ракеты летели в направлении Павлограда. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу и предупредил о работе противовоздушной обороны.
"Не игнорируйте тревогу, будет работать ПВО против российских ракет", — написал глава ОП в своем Telegram-канале.
Местные жители сообщили о взрывах на Днепропетровщине. Ракеты изменили курс на Днепр.
Затем ракеты стали двигаться в сторону Миргорода на Полтавщине. Там расположен военный аэродром.
Вскоре ракеты зашли в Кировоградскую область. Они двигались в западном направлении.
В 07:26 ракеты начали двигаться в сторону Киевщины через Черкасскую область. Курс мог измениться.
В 07:32 столичная военная администрация сообщила об угрозе ракетного удара по Киеву. В Киевской области были слышны взрывы.
По состоянию на 07:32, ракеты курсировали в направлении Киева с южного направления. В Черкасской области ракеты летели в направлении Киевской области. В Кировоградской области ракеты летели в направлении запада.
В областной военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны. Они призвали людей оставаться в укрытиях и не снимать происходящее на видео.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 7:33 сообщил о том, что в Павлограде слышали взрывы.
"Утром было шумно в Павлограде. Вся информация уточняется и будет обнародована после отбоя воздушной тревоги", — сообщил руководитель ОВА.
В 7:38 в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО и призвали жителей столицы находится в укрытиях.
В 7:41 в Воздушных силах сообщили о новой группе ракет, которая пролетала над Чугуевским районом Харьковской области в сторону Днепропетровской области.
В 07:48 была замечена еще одна группа ракет, которая залетела через Харьковскую область. Они двигались в направлении Павлограда.
В 07:56 в районе Павлограда были слышны взрывы.
В 7:38 в Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО и призвали жителей столицы находится в укрытиях.
Новые пуски ракет
В 7:41 в Воздушных силах сообщили о новой группе ракет, которая пролетала над Чугуевским районом Харьковской области в сторону Днепропетровской области.
В 7:48 в ВС сообщили о движении ракет курсом на Павлоград.
В 8:31 в КГВА сообщили об отбое воздушной тревоги, но призвали жителей следить за сигналами, и в случае опасности — перейти в укрытие.
В 8:46 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в ходе обстрела Павлоградского района погиб один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
"К сожалению, есть один погибший. Предварительно, четверо пострадавших. Сейчас все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека — в тяжелом состоянии", — сообщил Лысак.
10 бомбардировщиков запускали крылатые ракеты
Начальник КГВА Сергей Попоко уточнил, что запуски ракет осуществлялись с 10-и стратегических бомбардировщиков ВС РФ. Были выпущены крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из аэродрома в городе Энгельс, что в Саратовской области.
"Воздушная тревога в столице продолжалась почти 2 часа. Но ни одна вражеская цель не достигла города. Силами и средствами ПВО все ракеты, которые летели в направлении Киева, были уничтожены еще на подлете к столице. Информация о жертвах и разрушениях отсутствует! Как вы видите, враг дождался своего часа и начал снова применять стратегическую авиацию для атак на мирные города. Поэтому берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", — заявил Попко.
Напомним, в ночь на 8 декабря ВС РФ нанесли не менее пяти ракетных ударов по Харькову, в результате чего были повреждены жилые дома в нескольких районах
Ранее, 7 декабря, ВС РФ нанесли удар по ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела было серьезно повреждено оборудование.