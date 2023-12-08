ВС РФ перебрасывают технику с новыми обозначениями: что они означают (фото)

Через Мариуполь в сторону Бердянска и Приморска зафиксировано большое перемещение гусеничной военной техники ВС РФ. Оккупанты перемещали двумя колоннами до 15 тягачей с танками и БМП, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Вооруженные силы Российской Федерации перемещают военную технику с условно-новыми отметками в Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Опять фиксируем перемещения с условно-новыми отметками. На этот раз с фотофиксацией", — сказал Петр Андрющенко.

Военная техника ВС РФ с условно-новыми обозначениями

Он отметил, что удалось установить, что подобные маркировки используются для подразделений, которые в дальнейшем будут задействованы в боевых действиях в Луганской области.

По словам советника мэра Мариуполя, в четверг 7 декабря было зафиксировано большое перемещение гусеничной военной техники через Мариуполь Донецкой области в сторону Бердянска и Приморска Запорожской области. В частности, враг перемещал днем и вечером до 15 тягачей с танками и БМП дома колоннами.

Напомним, 20 ноября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские военные перебрасывали военную технику на Запорожское направление. Речь идет о перемещении колонны из 15 авто — тентованные "Уралы", "Камазы", бронированный "Кунг" на базе "Урала", "Зу-23" и бензовозы. По его словам, во вновь созданных штурмовых подразделениях, которые проходят подготовку на побережье, установлен шеврон с изображением акулы.

Ночью 18 ноября российские военные перебросили военную технику через Мариуполь в направлении Бердянска. В частности, было замечено более 20 тягачей с танками и другой гусеничной тяжелой техникой.

8 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали, что враг начал использовать новый маршрут для перевозки личного состава ВС РФ с территории России во временно оккупированный Крым. Оккупанты прибывают на вокзал Джанкоя с помощью автотранспорта и поездами.