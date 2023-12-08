"Меня амнистируют, как Повара": террорист Гиркин боится, что его "уберет" Кремль

Бывший главарь пророссийских боевиков убежден, что Евгений Пригожин представлял "огромную опасность" для Москвы, поэтому версию несчастного случая отвергает. Самый большой его страх — оказаться следующей целью.

Российский террорист, бывший офицер ФСБ и экс-главарь пророссийских боевиков в Донецкой области Игорь Гиркин (Стрелков) переживает, что его могут "убрать" как руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом он рассказал в интервью медиа Baza, опубликованном 7 декабря.

"Мой арест произошел через месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я опасаюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так же как и Повара", — сказал он.

Гиркин согласился, что за мятеж в военное время наказывать надо "строго". Но он подчеркнул, что делать это надо через суд.

"Даже после "амнистии" Пригожин представлял огромную опасность для России во главе своего незаконного ЧВК "Вагнер". Тем не менее, никто не привлечен к ответственности за устранение Пригожина. Президент озвучил версию самопроизвольной гибели — в эту версию я не верю", — отметил террорист.

Он убежден, что "спусковым крючком" для возбуждения дела против него стала нестабильность в России. По его словам, ситуация ухудшается, а власть чувствует "непрочность своего положения".

"Вообще, я рассматриваю это событие как интересный прецедент: после вынесения обвинения у меня не остается места на Земле, где я признавался бы законопослушным гражданином. На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста", — добавил Гиркин.

Напомним, 21 июля Игоря Гиркина арестовали за "экстремизм". Он неоднократно критиковал Минобороны России и президента Владимира Путина.

Находясь в СИЗО, он самовыдвинулся кандидатом в президенты РФ на выборах 2024 года.