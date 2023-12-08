"Никогда не была так реальна": Медведев заявил об угрозе прямого столкновения РФ с НАТО

По словам зампреда Совбеза РФ, впервые возникла реальная вероятность начала Третьей мировой войны. По его мнению, Киев все же получит деньги от США, но после этого Байден проиграет на президентских выборах, а Украина распадется.

Заместитель председатель Совета национальной безопасности и президент России 2008-2012 г.г. Дмитрий Медведев заявил об угрозе начала Третьей мировой войны в результате столкновения РФ и США. Об этом он 8 декабря написал в своем Telegram-канале.

В своем посте в Telegram Медведев отметил, что такая угроза не была столь реальной с момента Карибского кризиса. Он также назвал Украину "второстепенным государством, находящимся в стадии распада", на которое президент США Джо Байден просит деньги у Конгресса. По мнению Меведева — это "примитивный шантаж".

"Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими", – так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей. Вопрос сегодня в другом: 1. Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада. 2. Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи. 3. Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую", — написал Медведев.

При этом зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что президент Джо Байден столкнется с угрозой импичмента и проиграет на ближайших президентских выборах, но до этого Украина все же получит деньги от США.

"Не сейчас, так в новом году. Чтобы любой ценой продолжить бизнес на войне. И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их "б*ндеровская сволочь", — написал Медведев.

Напомним, в ноябре Дмитрий Медведев отреагировал на решение Верховной Рады Украины отложить парламентские и президентские выборы до окончания войны. По его мнению, выборы перенесли из-за опасения украинских властей того, что "иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины".

Также Медведев заявлял, что в планах Москвы — захват новых украинских территорий, среди которых указал Киев, Одессу и Николаев.