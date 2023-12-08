"Придется принимать решение": Вашингтон хочет добиться переговоров между Украиной и РФ

Американский чиновник Джонатан Файнер даже озвучил запланированные сроки — до конца 2024 года. Также в США обещают, что подготовят Украину к новому наступлению.

США и союзники приложат усилия, чтобы до конца 2024 года могли начаться переговоры между Украиной и Россией. Об этом во время выступления на Аспенском форуме по безопасности заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, как передали 8 декабря в "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим поставить Украину до конца следующего года в такое положение, чтобы России пришлось принимать решение о том, садиться ли за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями (...), или столкнуться с более сильной Украиной", — объяснил он.

Американский чиновник отметил, что ВСУ смогут начать новое наступление. По его словам, США и Европа для этого будут наращивать мощности своего ВПК и самой Украины. Также Файнер напомнил, что Вашингтон работает над развитием украинской промышленности.

Представитель Белого дома рассказал, что эти вопросы обсуждались на конференции в американском министерстве торговли. На встрече присутствовали представители из США, Европы и Украины.

Целью конференции, как отмечали в администрации Джо Байдена, было "сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия для поддержки обороны Украины". США и Украина подписали протокол, который касается совместного производства систем ПВО и боеприпасов. Кроме того, Киев получил технические данные по гибридным системам ПВО FrankenSAM.

В Киев должен приехать советник от американского Госдепа. Также была сформирована "команда по вопросам соглашений с Украиной", которая будет предоставлять рекомендации партнерам относительно потенциальных соглашений и экспортных требований для оборонной промышленности Украины.

Напомним, представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что Украина должна самостоятельно решать, когда начинать переговоры с Россией.

7 декабря военный эксперт Иван Киричевский рассказал, что Украине даст совместный с Пентагоном проект FrankenSAM. По его словам, это революция в сфере ПВО.