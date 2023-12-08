Били "Искандером" и крылатыми ракетами: в ОГА рассказали о последствиях атаки на Павлоград (видео)

Оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию в районе Павлограда. Есть разрушения гражданских объектов в трех населенных пунктах. Повреждена также церковь.

Утром 8 декабря ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ракеты атаковали Киевскую и Днепропетровскую области. В Днепропетровской ОГА сообщили о попадании и пострадавших.

"К сожалению, есть один погибший. Предварительно, четверо пострадавших. Сейчас все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека — в тяжелом состоянии", — написал председатель ОВА Сергей Лысак во время воздушной атаки.

Позже он проинформировал, что из-за массированной ракетной атаки на область есть разрушения. Пострадали здания в Павлограде, Терновке и Юрьевской громаде.

"Повреждено промышленное предприятие. Изуродованы 16 частных домов и 5 дачных. Задело церковь. Побиты и авто. Продолжается обследование пораженных территорий", — проинформировал Сергей Лысак.

Как он рассказал впоследствии "Суспільному", на Павлоградщине произошел массированный ракетный удар. Четыре человека пострадали, двое из них находятся еще на операционном столе. Одного пострадавшего уже прооперировали и перевели в палату.

Сергей Лысак проинформировал, что одна из ракет, которыми атаковали Павлоградский район, была баллистическая ракета "Искандер", 3 ракеты были крылатыми. Стоит отметить, что в утренней сводке Воздушных сил речь не шла об использовании врагом баллистического вооружения во время массированной атаки.

Пострадали более 20 домовладений. Решается вопрос помощи владельцам этих домов.

Напомним, что 8 декабря ВС РФ запустили 19 крылатых ракет, 14 из которых удалось перехватить Силам обороны. Есть попадания по инфраструктуре и гражданским объектам.

В ночь на 8 декабря ВС РФ нанесли не менее пяти ракетных ударов по Харькову, в результате чего были повреждены жилые дома в нескольких районах.