Главная проблема войны: у Зеленского рассказали, в чем нуждаются ВСУ (видео)
Новые инвестиции нужны потому, что представление о современной войне украинского руководства и партнеров было ошибочным, объяснил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Главная текущая проблема войны в Украине – дефицит ресурса для уничтожения логистики российской оккупационной группировки. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "24 Каналу".
"400 тысяч человек, которые находятся на оккупированных территориях, – это питание, амуниция, боекомплекты, ротации, — объяснил представитель ОП. — Это все нужно уничтожать вдали от непосредственного поля боя".
По его словам, это отчасти позволит избежать бесконечных боестолкновений, в которых непосредственно участвуют наши ребята.
На оккупированных территориях достаточно элементов, которые следует уничтожить: транспортные узлы, состав тактического и даже стратегического уровня.
Для этого нужны дальнобойные ракеты большей дальности, в производство которых сейчас направлены дополнительные инвестиции.
Новые инвестиции объясняются тем, что представление о современной войне и украинского руководства, и партнеров было ошибочным.
"Потому что есть абсолютное понимание того, что все наши видения современной войны не оправдались. То есть война выглядит совсем по-другому", — уточнил сотрудник ОП.
Для этого нужны другие акценты, ресурсы, доминантные возможности и технологии. Сейчас это все исправляется, добавил Подоляк, объяснив, что войн подобного масштаба еще не было.
"Были локальные конфликты, в которых участвовали непосредственно спецподразделения. И это совсем другие войны", — сказал Подоляк и провел в пример Сирию, где, по его словам, было "существенное доминирование авиации и практически полное отсутствие систем ПРО".
Таким образом, за очень ограниченное время Алеппо или Хомс уничтожались до основания.
Напомним, что министр обороны Украины в интервью AP сказал, что если взять разные 30 мировых конфликтов — будь то глобальные, этнические, локальные — то войну в Украине следует отнести как раз к глобальным.
Также сообщалось, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об угрозе прямого столкновения РФ и НАТО, которая никогда прежде не была столь же реальной, как сейчас.