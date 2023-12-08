ВСУ пополняются уклонистами: те находят новые способы побега за границу, — WP (фото)

В прошлом месяце 46-летний мужчина заблудился в горах и умер от обморожений. Как минимум 25 человек утонули при попытке перейти Тису и попасть в Румынию или Молдову. Больше 7 тысяч остановили с поддельными документами, чаще всего так пытаются пересечь польскую границу.

С началом полномасштабного вторжения российских войск Украина усилила защиту в том числе и западной границы. Дополнительные патрули и заборы из колючей проволоки призваны помешать мужчинам призывного возраста выехать, потому что ВСУ испытывают недостаток в людях. Об этом сообщает The Washington Post.

Руководство страны ищет способы мобилизовать население и принимает жесткие меры в отношении так называемых уклонистов.

И хотя запрет на выезд был введен для мужчин в возрасте 18-60 лет, многие сумели его обойти благодаря медицинской инвалидности, отсрочке на время обучения в университете или семейным обстоятельствам.

Приграничное Велятино, Хуст

Одни нанимают гидов-путеводителей, чтобы безопасно перейти горы. Другие отправляются в рискованное путешествие в одиночку. Одним из таких был 46-летний мужчина, который заблудился в прошлом месяце, получил обморожения и умер спустя некоторое время после того, как его нашли. Как минимум 25 человек утонули при попытке перейти реку Тиса, по которой лежит граница Украины с Молдовой и Румынией.

Но самый популярный маршрут — через пограничные пункты пропуска. Мужчины пускаются во все тяжкие: прячутся в скрытые отделения в автомобилях, одеваются в рясы священнослужителей или женскую одежду.

Максим Сидоров, 22 летний лейтенант

Андрей Демченко, представитель пресс-службы ГПСУ, рассказал, что в одном из случаев сотрудники компании-грузоперевозчика за плату устроили мужчин призывного возраста, которые исчезли как только машина приехала в Польшу. Некий 20-летний молодой человек оформил фиктивный брак с женщиной с инвалидностью и попытался выехать в статусе опекуна.

"Сейчас я уже ничему не удивляюсь", — объяснил представитель погранслужбы.

23-летний Илья Соколов из Мукачевского погранотряда возле Велятино, Хуст 26-летний капитан Максим Бойчук, командир подразделения Мукачевского отряда на границе с Румынией

"Если говорить откровенно, нам нужно больше солдат. Профессиональные военные заканчиваются", — объяснил Дельфин, лидер 68-й штурмовой бригады, отметив, что слишком много гражданских хотят оставить войну таким "профессионалам", как он.

Александ Кириленко и Владимир Шикор на румынской границе

Граждане Украины сохраняют единство, многие рассматривают противостояние РФ как битву за выживание, десятки тысяч идут в рекрутинговый центры, понимая, как жизнь изменилась на оккупированных РФ территориях.

Но в беседе с журналистами многие призывники говорят, что не так уж стремятся идти в бой и упоминают о коррупции и некомпетентности начальства.

20-летний житель Киева Максим сказал журналистам, что он может оказаться в рядах ВСУ после университета, но не стремится рисковать жизнью. Он привел истории, которые слышал от друзей — о недостаточной военной подготовке и коррумпированных офицерах. Часто приходится платить взятки, чтобы получить несколько дней отпуска.

Один из жителей Киева рассказал, что через трех посредников получил документы, в которых говорится, что он служит в ВСУ, хотя на самом деле работает в столице.

Сотрудникам ГПСУ предлагались взятки в 825 случаях на общую сумму 228 000 долларов, об этом сказал представитель пресс-службы ГПСУ. Один из призывников сказал на условиях анонимности, что на молдавской границе пограничника можно подкупить за 300 долларов.

С февраля 2022 года ГПСУ остановила больше 16 500 мужчин призывного возраста; чаще всего пытались бежать в Молдову и Румынию. Больше 7 тысяч были остановлены с поддельными документами при попытке пересечь границу, обычно польскую. Только в 2023 году поймали 2500 человек.

Побег через "зеленую зону"

Горы, румынская граница

Некоторые украинцы пытаются бежать через леса и горы. Один из таких опубликовал видео в Instagram, снятое во время похода, в том числе мгновение, когда он целует дерево, чтобы отпраздновать успешный переход через границу.

В переписке с журналистами мужчина рассказал, что вместе с товарищем, которого назвал дезертиром, они пересекли границу без посредников. Мужчина сказал, что решился на это от отчаяния, потому что людей вылавливают прямо на улицах.

"Даже если у тебя не будет ноги, они скажут, что ты можешь управлять дроном", — сказал беглец, отметив, что обычные украинцы воюют в то время, как сыновья "членов парламента" и другая элита разъезжает на Мерседесах и других дорогих автомобилях.

В Telegram-каналах можно найти гидов, за услуги придется заплатить от 1200 долларов. Помимо знания местности, некоторые гиды используют очки ночного видения и другие устройства, а также отслеживают перемещения пограничников, чтобы найти уязвимости, рассказала Леся Федорова, пресс-секретарь пограничной службы на румынской границе.

Напомним, что российские дезертиры рассказали о больших потерях ВС РФ в Украине.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили еще четыре схемы уклонения от службы, пытавшиеся пересечь границу платили по 6000 долларов.