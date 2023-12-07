Платили до 6000 долларов: правоохранители разоблачили еще четыре схемы уклонения от службы (фото)

В полиции сообщают, что незаконные схемы действовали в четырех регионах страны. Помогал уклонистам врач, адвокат и проректор института.

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Украинские правоохранители разоблачили очередные схемы уклонения от военной службы в четырех областях Украины. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции.

По информации следствия, помогали мужчинам призывного возраста не только гражданские лица, но и чиновники. За свои услуги злоумышленники просили у уклонистов от 400 до 6000 долларов.

Так, в Киеве правоохранители разоблачили на незаконной деятельности проректора института. Студент магистратуры заплатил мужчине 1200 долларов, чтобы успешно сдать сессию и не быть отчисленным из учебного заведения.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Еще одну схему разоблачили в Черкасской области. Правоохранители задержали адвоката и его сообщника, которые за деньги должны были помочь с заключением ВВК о непригодности уклониста к службе. Свои услуги они оценивали в 5500-6000 долларов.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Задержали злоумышленников "на горячем" во время получения 5500 долларов и 10 тысяч гривен.

На Житомирщине правоохранители разоблачили в помощи уклонистам члена врачебно-консультативной комиссии. За 13 тысяч гривен он обещал установить военнообязанному мужчине на два года группу инвалидности.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Четвертую схему правоохранители разоблачили в Черниговской области. Сообщается, что руководитель квартирно-эксплуатационного отдела за 600 долларов обещал трудоустроить уклониста водителем в воинскую часть. Правоохранители сообщают, что это бы позволило мужчине служить подальше от фронта.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Напомним, в Одесской области мужчины, чтобы избежать службы, платить женщинам с инвалидностью за фиктивный брак. Организовала схему 34-летняя местная жительница, которая сама разыскивала мужчин и предлагала им помощь.

Также в ноябре на Закарпатье задержали мужчину, который хотел незаконно пересечь границу с Румынией, впрочем заблудился. Через три дня он связался со спасателем, чтобы его нашли.