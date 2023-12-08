В Мариуполе военный грузовик полный БК протаранил гражданское авто, — Андрющенко (фото)

Советник городского головы отметил, что из-за таких "остановок" Силы обороны имеют возможность рассмотреть, что везут россияне.

Во временно оккупированном Мариуполе российский военный грузовик, полный боевого комплекта, протаранил гражданское авто. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Кроме того, он опубликовал фотографии с места инцидента.

"Полный грузовик с БК (боекомплектом — ред.) протаранил гражданское авто в Мариуполе. Опять. Даже не новость, но наши из-за таких "остановок" имеют возможность рассмотреть что везут", — отметил Андрющенко.

Подробности аварии советник мэра не сообщил.

ДТП на ВОТ: оккупанты на БТР переехали гражданское авто

Напомним, в июне Фокус со ссылкой на местные Telegram-каналы сообщил, что в оккупированном с 2014 года городе Шахтерск Донецкой области произошло смертельное ДТП. Оккупанты на БТР переехали гражданское авто. От легковой машины остался лишь пласт металла на дороге.

Также в марте на Луганщине танк переехал гражданское авто. Российские танкисты умышленно резко развернули танк в сторону авто, которое пыталось их обогнать. В результате водитель и пассажиры авто получили тяжелые травмы.

Также напомним, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин 13 октября сообщил, что в Херсонской области российские оккупанты с дрона атаковали гражданское авто, которое ехало по городу Берислав. Пострадали супруги, которые находились в салоне.