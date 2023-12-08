ВС РФ все чаще используют пехоту в "мясных штурмах", чтобы захватить Авдеевку, — ГВА

Как рассказал глава ГВА Виталий Барабаш, россияне атакуют FPV-дронами дорогу, которая ведет к городу. Поэтому у защитников есть проблемы с логистикой.

Российские войска используют много пехоты во время штурмов позиций ВСУ у Авдеевки. Давление продолжается по всей линии обороны вокруг города. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, ситуация в городе остается очень сложной, однако ВС РФ пока не могут массово использовать военную технику. Им приходится применять тактику "мясных штурмов".

"Но у россиян ничего не выходит на линии фронта, поэтому эти неудачи враг компенсирует количеством обстрелов по позициям ВСУ на линии обороны и по городу", — сказал Барабаш.

Он отметил, что есть определенные проблемы с логистикой на Авдеевском направлении. Так, россияне атакуют FPV-дронами дорогу.

"Несмотря на резервы, которые есть в городе, продуктах, медицине, гигиене, мы понимаем, что их нужно обновлять. Потому что дальше будет только сложнее", – заявил Барабаш.

Напомним, что обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал дальнейшие наступления ВС РФ на Авдеевку. По его словам, около 40 тысяч захватчиков пытаются оккупировать город. Украинские войска контролируют направления, которые не позволят оккупантам реализовать свои планы.