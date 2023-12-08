Графики отключения света в Украине уже есть, но их пока не применяют, — Минэнергетики

Как рассказала замминистра энергетики Светлана Гринчук, графики уже разработаны для всех регионов. Это сделано для того, чтобы избежать ситуаций, которые были еще прошлой зимой.

Графики отключений света в Украине уже есть, однако пока они применяться не будут. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

По ее словам, вероятные отключения света могут начаться только в том случае, если будут значительные повреждения в случае российских обстрелов. Более того, сейчас, даже если возникает определенный дефицит, Украина может покрыть его за счет импорта из соседних стран.

Гринчук также сказала, что графики уже разработаны для всех регионов. Это сделано для того, чтобы избежать ситуаций, которые были еще прошлой зимой.

"Мы должны быть готовы к любым ситуациям и должны обеспечить справедливое распределение электроэнергии для всех потребителей. Поэтому графики действительно есть, но введение их пока не планируется", — объяснила заместитель министра.

Отключения света в Украине: оценка ситуации от "Укрэнерго"

Отметим, что 8 декабря в "Укрэнерго" сообщили, что потребление в Украине продолжается на рекордном уровне за этот отопительный сезон. Поэтому пришлось привлекать с 11:00 до 19:00 аварийную помощь из Румынии и Польши.

"У энергосистемы сохраняется тяжелая ситуация. Потребление из-за похолодания держится на самом высоком за отопительный сезон уровне", — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, что 6 декабря сообщалось, что ВС РФ обстреляли прифронтовую ТЭС ДТЭК. По данным энергетической компании, без отопления остались жители населенного пункта рядом со станцией. При этом везде, где не было света из-за непогоды, восстановлено электроснабжение.