Уже шестая за полтора месяца: ВС РФ снова обстреляли прифронтовую ТЭС ДТЭК

По данным энергетической компании, без отопления остались жители населенного пункта рядом со станцией. При этом везде, где не было света из-за непогоды, восстановлено электроснабжение.

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Российские войска обстреляли одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Это уже шестая атака на ТЭС в этом регионе за последние полтора месяца. Об этом в среду, 6 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Обошлось без пострадавших, но из-за обстрела без отопления остались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

"Повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей", — говорится в сообщении ДТЭК.

Энергетическая ситуация в регионах Украины на 6 декабря

В Минэнерго 6 декабря сообщили, что всех населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды, восстановлено электроснабжение. При этом в результате боевых действий и технических причин обесточены 423 населенных пункта.

Сумщина

В результате боевых действий без света остаются 54 населенных пункта, в которых проживает более 2,2 тысячи человек.

Харьковщина

В результате боевых действий обесточено 1,4 тысячи потребителей, в том числе 67 абонентов в городе Харькове. В пяти общинах области продолжается осмотр сетей, поврежденных в результате новых обстрелов.

Также в результате боевых действий ВС РФ в одной из общин поврежден газопровод-ввод высокого давления, без газоснабжения остался 621 абонент частного сектора и котельная больницы. Аварийные работы по возобновлению газоснабжения продолжаются.

Херсонщина

В областном центре заживлены 252 абонента, обесточенных из-за боевых действий, отключено почти 5 тысяч потребителей. В области остаются без напряжения 45 населенных пунктов, в которых проживает более 26 тысяч человек.

Черниговская область

В области в результате боевых действий без напряжения остаются 17 населенных пунктов, в которых проживает более 1,9 тысячи человек. По техническим причинам обесточены 2 населенных пункта, в которых проживает 49 человек.

Донецкая область

Заживлено 8 населенных пунктов, обесточенных из-за боевых действий, в которых проживает более 8,5 тысяч человек.

Из-за обстрелов отключены 4 населенных пункта, в которых проживает более 6,8 тысяч человек. Остаются без электроснабжения 117 населенных пунктов, в которых проживает более 1179 тысяч человек.

Запорожская область

По техническим причинам без электроэнергии остаются 1,5 тысячи абонентов.

В результате боевых действий остаются без напряжения 63 населенных пункта, в которых проживает более 26 тысяч человек.

Львовская область

Из-за нарушения правил проведения земляных работ поврежден подземный распределительный газопровод низкого давления, без газоснабжения осталось 98 абонентов. Утечка газа ликвидирована, работы продолжаются.

Николаевская область

В результате боевых действий обесточены 52 абонента.

Напомним, в ночь на 6 декабря 2023 года города Украины подверглись атаке десятков ударных дронов типа Shahed. Силы обороны уничтожили 41 из 48 запущенных БПЛА.