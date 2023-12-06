Уже шоста за півтора місяця: ЗС РФ знову обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК

За даними енергетичної компанії, без опалення залишилися жителі населеного пункту поруч зі станцією. Водночас скрізь, де не було світла через негоду, відновлено електропостачання.

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Російські війська обстріляли одну з прифронтових теплоелектростанцій ДТЕК. Це вже шоста атака на ТЕС у цьому регіоні за останні півтора місяця. Про це в середу, 6 грудня, повідомили у пресслужбі компанії.

Обійшлося без постраждалих, але через обстріл без опалення залишилися жителі одного з населених пунктів поруч зі станцією.

"Пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їхніх наслідків і докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання для мешканців", — ідеться в повідомленні ДТЕК.

Енергетична ситуація в регіонах України на 6 грудня

У Міненерго 6 грудня повідомили, що в усіх населених пунктах, знеструмлених через негоду, відновлено електропостачання. Водночас унаслідок бойових дій і технічних причин знеструмлено 423 населені пункти.

Сумщина

Унаслідок бойових дій без світла залишаються 54 населені пункти, у яких проживає понад 2,2 тисячі осіб.

Харківщина

Унаслідок бойових дій знеструмлено 1,4 тисячі споживачів, зокрема 67 абонентів у місті Харкові. У п'яти громадах області триває огляд мереж, пошкоджених унаслідок нових обстрілів.

Також унаслідок бойових дій ЗС РФ в одній із громад пошкоджено газопровід-введення високого тиску, без газопостачання залишився 621 абонент приватного сектору та котельня лікарні. Аварійні роботи з відновлення газопостачання тривають.

Херсонщина

В обласному центрі заживлені 252 абоненти, знеструмлені через бойові дії, відключено майже 5 тисяч споживачів. В області залишаються без напруги 45 населених пунктів, у яких проживає понад 26 тисяч осіб.

Чернігівська область

В області внаслідок бойових дій без напруги залишаються 17 населених пунктів, у яких проживає понад 1,9 тисячі осіб. З технічних причин знеструмлено 2 населених пункти, у яких проживає 49 осіб.

Донецька область

Зажито 8 населених пунктів, знеструмлених через бойові дії, в яких проживає понад 8,5 тисяч осіб.

Через обстріли відключено 4 населених пункти, в яких проживає понад 6,8 тисячі осіб. Залишаються без електропостачання 117 населених пунктів, у яких проживає понад 1 179 тисяч осіб.

Запорізька область

З технічних причин без електроенергії залишаються 1,5 тисячі абонентів.

Унаслідок бойових дій залишаються без напруги 63 населені пункти, в яких проживає понад 26 тисяч осіб.

Львівська область

Через порушення правил проведення земляних робіт пошкоджено підземний розподільний газопровід низького тиску, без газопостачання залишилося 98 абонентів. Витік газу ліквідовано, роботи тривають.

Миколаївська область

Унаслідок бойових дій знеструмлено 52 абоненти.

Нагадаємо, в ніч на 6 грудня 2023 року міста України зазнали атаки десятків ударних дронів типу Shahed. Сили оборони знищили 41 із 48 запущених БПЛА.