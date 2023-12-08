Освобождали Киевскую область: СБУ рассказала, как ликвидировала штаб оккупантов на Полесье (видео)

В пресс-службе уточнили, чтобы поразить объект, спецназовцы незаметно доставили артиллерию в так называемую серую зону, вплотную к российским позициям. Тяжелые 152-мм пушки перебрасывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу.

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали об уникальной спецоперации по уничтожению тылового пункта управления россиян на Полесье в марте 2022 года, которая поспособствовала освобождению Киевщины. Детали сообщил председатель СБУ Василий Малюк.

"Уникальная диверсионная операция с использованием тяжелой артиллерии стала весомым вкладом СБУ в освобождение Киевщины от оккупантов", — отметили в СБУ.

Враг был вынужден отступать с территории Украины

По информации Малюка, это была первая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил, которая поспособствовала обороне Киевщины.

"Удачная, качественная, диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе — мы сила. Она способствовала обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать с территории Украины", — рассказал глава Службы безопасности.

В штабе располагалось руководство ВС РФ

Правоохранитель отмечает, что тогда в штабе располагалось руководство российских войск, которые наступали на Киев. Кроме того, оккупанты хранили рядом большое количество техники, боеприпасов и топлива.

"Этот логистически-управленческий центр и стал целью Службы безопасности", — говорится в сообщении.

Артиллерию доставили вплотную к российским позициям

В СБУ уточнили, чтобы поразить объект, спецназовцы СБУ незаметно доставили артиллерию в так называемую серую зону, вплотную к российским позициям. Тяжелые 152-мм пушки перебрасывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу.

"Это была дерзкая операция. По сути, в нескольких километрах от врага ребята готовили позиции для работы нашей артиллерии", — отметил Малюк.

Василий Малюк, глава СБУ Фото: СБУ

Как добавляют в Службе безопасности, командный пункт противника был уничтожен благодаря успешной артиллерийской отработке. Спецоперация была реализована СБУ во взаимодействии с 44-й артиллерийской бригадой ОК "Запад" ВСУ.

Как отметил Василий Малюк, после этой операции ЦСО "А" и 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ вместе с Силами обороны продолжили делать свой вклад в освобождение Киевщины: минировали логистические артерии, взрывали мосты и уничтожали российскую технику и оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) впервые раскрыла подробности операции, как снайперы Центра специальных операций "А" (ЦСО "А") помогали защищать от оккупантов "дорогу жизни" в Бахмут весной 2023 года.