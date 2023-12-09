"Мир просто позволит нам умереть": Зеленская высказалась о ситуации с военной помощью Украине

Первая леди Украины заявила, что без финансовой поддержки от западных стран украинский народ может понести большие потери

Елена Зеленская выразила серьезную обеспокоенность задержками в финансировании Украины и предупредила о "смертельной опасности", в которой находятся украинцы, если западные страны не продолжат оказывать финансовую поддержку. Об этом первая леди Украины сказала в интервью ВВС.

Она побеседовала с журналисткой через день после того, как сенаторы-республиканцы в США заблокировали ключевой законопроект о помощи Украине. Он должен был предоставить Украине помощь на сумму более 60 миллиардов долларов (47,8 миллиарда фунтов стерлингов).

"Нам очень нужна помощь. Проще говоря, мы не можем устать от этой ситуации, потому что если мы устанем, мы умрем. А если мир устанет, он просто позволит нам умереть. Для нас это вопрос жизни", — сказала Зеленская.

Отметим, что после того, как сенаторы-республиканцы в США заблокировали законопроект о помощи ВСУ, президент Байден предупредил, что неспособность договориться о помощи будет "подарком" для президента Путина. Великобритания также призвала политиков в Вашингтоне договориться о сделке для Украины, подчеркивая, что США являются "стержнем" западной коалиции, поддерживающей борьбу Украины против России.

Медиа отмечает, что замедление темпов предоставления помощи вызывает серьезные опасения, поскольку в Украине продолжаются боевые действия с российскими войсками, которые начали незаконное вторжение два года назад. ВСУ смогли предотвратить захват страны в феврале 2022 года, вызвав энтузиазм и поддержку западных стран. Однако без постоянной финансовой поддержки и ресурсов страна не сможет продолжать борьбу против российской агрессии.

Напомним, 5 декабря президент США Джо Байден обратился к Сенату США относительно помощи Украине. Американский лидер назвал прекращение поддержки Киева в войне безумием. Он подчеркнул, что это противоречит интересам Вашингтона.

А несколько ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что если выделение помощи Украине провалится, США будут виноваты в ее поражении.