"Ждет минусовых температур": РФ накопила 870 ракет разных типов, — эксперт (видео)

По словам военного обозревателя Владислава Селезнева, что россияне будут пытаться массированными ракетными ударами нанести максимальный ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

Российская Федерация сохраняет 870 ракет, которые представляют угрозу для украинской энергетической системы. Террор со стороны России будет продолжаться и в дальнейшем. Противник выжидает, скорее всего, низких температур. Такое мнение высказал 9 декабря военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев в эфире телеканала "FREEДОМ".

"Ресурсов у противника немало. 870 ракет — это меньше, чем у него было ровно год назад. Однако даже такое количество может создать немало проблем критического уровня для украинской энергетической инфраструктуры", — отметил эксперт.

По мнению военного обозревателя, противник выжидает, вероятнее всего, стабильных низких температур, чтобы массированными ударами нанести максимальный ущерб нашей энергетической инфраструктуре. Ведь в таких условиях кратно возрастает нагрузка на энергетические объекты, что может привести к дисбалансу в системе.

Селезнев. Отметил, что цель российских оккупантов — не только ракетный террор критической инфраструктуры. Он считает, что Вооруженные силы Российской Федерации

Акцентировать свои ракетные удары будут и по объектам украинского оборонно-промышленного комплекса и транспортным хабам. Целью всех этих ракетных и авиационных атак является не только террор, но и попытка максимально ослабить боевой потенциал Вооруженных сил Украины.

"Поэтому все наши стратегические объекты, в частности объекты украинского оборонно-промышленного комплекса, ключевые транспортные хабы, маршруты, я уверен, находятся под надежной защитой украинских операторов систем противовоздушной обороны", — сказал эксперт.

Селезнев предположил, что ВС РФ будут комбинировать ракетные атаки с ударами дронами. "Им важно максимально нагрузить нашу систему ПВО и ПРО, чтобы хотя бы часть их ракет или дронов достигли своей цели... Соответственно, все мы должны быть в абсолютной готовности", — отметил полковник запаса.

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Напомним, 8 декабря ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг использовал ракеты, которые сумел насобирать в арсенале.