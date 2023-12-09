Герой программы "Пусть говорят", обливший экс-возлюбленную кислотой, попал в плен ВСУ

Даниил Глущенко отправился на войну в Украину, чтобы попасть под амнистию. В РФ он осужден на 14 лет в колонии строгого режима за покушение на убийство. Мужчина облил кислотой бывшую возлюбленную.

Даниил Глущенко, осужденный на 14 лет за нападение на свою бывшую девушку, оказался в плену у ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив".

"Мною был заключен контракт 15 августа 2023 года на срок шесть месяцев. После чего мне сказали, что я буду амнистирован, все обвинения будут сняты", — рассказал Глущенко.

В 2016 году история Глущенко, облившего кислотой свою бывшую девушку Анастасию Лопатину, облетела российские телеэфиры, в том числе стала темой программы "Пусть говорят".

В российских СМИ писали, что у пострадавшей Анастасии и Даниила был роман. После расставания парень, вероятно, на почве ревности решил отомстить бывшей возлюбленной. Глущенко подкараулил девушку по дороге в колледж и плеснул в нее кислотой. Анастасия сумела закрыть лицо руками. Химикат проник сквозь перчатки и попал на кожу.

Когда Анастасия прибежала домой, отец, увидев, что произошло с его дочерью, сорвал с нее куртку, которая буквально дымилась, и стал кричать, чтобы соседи вызвали "скорую". Кислота попала и на мужчину. Обоих госпитализировали. По словам врачей, если бы химикат попал на лицо девушки, исход однозначно был бы летальным.

Полицейские опросили шокированную Настю, после чего задержали ее бывшего бойфренда.

Даниил вину не признал и не раскаялся в содеянном. Ему вынесли приговор — 14 лет в колонии строгого режима.

В СМИ сообщали, что защита строилась на том, что в момент нападения Анастасия закрыла лицо руками и не видела нападавшего. Сам Глущенко, по заверению его бабушки, в момент нападения на девушку якобы был дома. Тем не менее Глущенко инкриминировали покушение на убийство, а также вымогательство и клевету.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчине предложили заключить контракт с МО РФ и отправится на войну. Представители МО обещали снять судимость и закрыть уголовные дела с Даниила. Мужчина попал в плен ВСУ. Он по-прежнему считает, что дело против него было сфабриковано.

Фокус ранее писал, что российские власти изобрели новый способ пополнения подразделений "экс-зеков". Для этого используют раненых солдат ВС РФ, которые получили инвалидность, но еще способны держать в руках ружье.

Также Фокус сообщал, что россияне со страхом ждут возвращения из Украины людей, осужденных в РФ за тяжкие преступления.