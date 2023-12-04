В РФ на войну отправили режиссера "Ералаша", осужденного за насилие против детей, — СМИ

В росСМИ указали, что режиссер заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на войну в Украину. Между тем он должен был провести в колонии шесть лет за насилие против 14-летнего мальчика.

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На линию фронта в Украине попал российский режиссер Илья Белостоцкий, осужденный за развратные действия против несовершеннолетних. Россиянин заключил контракт и прибыл на передовую в составе подразделения ВС РФ, вместо того, чтобы отбывать наказание в тюрьме России. О поступке режиссера рассказало издание Meduza.

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В статье указывают, что Белостоцкий подписал контракт с Минобороны РФ и пошел воевать в Украину. Мужчина, находясь в колонии, объяснил своим сторонникам, какими были его мотивы. В частности, отметил, что считает себя невиновным, но не обижается на российские власти, которые его осудили.

"Хочу доказать государству, которое пустило меня "в расход", и тем людям, которые меня прокляли", — написал мужчина из тюрьмы.

Зато россиянин хочет сделать что-то, чтобы "восстановить уважение своей семьи". Также сравнил себя с самураями и отметил, что "не может спокойно смотреть, как убивают невинных людей".

Режиссер Белостоцкий — о мотивах воевать против украинцев

Сообщение с заявлением о заключении контракта с Минобороны РФ режиссер написал 5 ноября. Тогда же отметил, что через неделю надеется оказаться на передовой. Уже 10 ноября — сообщение в военной форме и заявление, что с понедельника, то есть с 13 ноября, он идет в бой.

Белостоцкий — о прибытии на фронт в Украину Фото: Скриншот

Отметим, на сегодня не известно, на каком отрезке фронта оказался режиссер из РФ Белостоцкий, который пошел воевать в Украину. Также не известно, как в течение месяца сложилась его судьба.

Илья Белостоцкий — детали дела

Белостоцкий — российский режиссер, который снимал детский юмористический сериал "Ералаш" и участвовал в ряде других телеработ. В 2020 году его задержали по подозрению в развратных действиях против 14-летнего мальчика. В деле говорилось, что ребенок был знаком с мужчиной, пришел к нему на квартиру, где и произошло преступление. В 2022 году режиссер получил приговор — 14 лет российской тюрьмы. Впоследствии приговор смягчили — дали 6 лет за развратные действия против ребенка 12-14 лет, рассказали журналисты Meduza детали дела.

Отметим, на днях стало известно, что на войну в Украину отправился чиновник-взяточник из Владивостока. Мужчина прошел медкомиссию, уже садился в самолет, чтобы лететь на фронт. Однако прямо с трапа его сняли и вернули обратно в колонию, где он должен провести следующие 12 лет.

Напоминаем, 4 декабря в Минобороны РФ заявили, что готовят сократить перечень болезней, который даст возможность россиянам избежать войны в Украине. Тем временем в СНБО Украины указали, что Кремль готовится объявить тотальную мобилизацию.