В РФ не пустили на войну экс-мэра Владивостока, который должен отсидеть 12 лет, — СМИ

Экс-мэр Владивостока попал в колонию за взятку размером 200 тысяч долларов от похоронной конторы. Однако сидеть не хотел, поэтому решил пойти добровольцем воевать в Украину.

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В РФ сняли с авиарейса бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, осужденного на 12 лет за взяточничество в особо крупном размере. Россиянин записался добровольцем в ВС России, прошел медкомиссию и садился в самолет, чтобы пойти воевать в Украину. Однако его все же вернули в колонию отсиживать срок. Об инциденте с эсксмером Владивостока рассказали в росСМИ "Дальневосточные ведомости".

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Автор сообщения указал, что информацию получили от российского чиновника Владимира Найдина. По словам чиновника, Гуменюк действительно прошел все процедуры, необходимые для отправки в армию. Однако его остановили на трапе самолета и вернули в колонию строгого режима №27, где он должен отбыть наказание.

Олег Гуменюк, экс-мэр Владивостока, возвращается в колонию Фото: Скриншот

Российское медиа "Сибирь. Реалии" добавило отдельные детали, которые прояснили ситуацию. В частности, журналисты сообщили, что информацию об отправке Гуменюка на войну официально не подтвердили работники Федеральной службы исполнения ранений (рус. — ФСИН). Однако каким-то образом осужденному удалось пройти медицинскую комиссию и отправиться на сборный пункт. Авторы предполагают, что именно "ФСИН" могли притормозить стремление экс-мэра "искупить кровью" свою вину.

Также росСМИ объяснило детали уголовного дела экс-мэра. Свой приговор он получил в начале 2023 года: Гуменюка осудили за получение взятки в размере 18,5 млн руб. (около 240 тыс. долл. по курсу 2021 г.) Сначала суд решил поселить его в колонии строгого режима на 16,5 лет. Однако затем облегчил наказание — уменьшил срок до 12 лет.

Отметим, Олегу Гуменюку на момент приговора было 56 лет. Мэром Владивостока он был с 2019 по 2021 год. А взятку взял от работников похоронного агентства.

Мобилизация в РФ — детали

Отметим, аналитики Института изучения войны в своих отчетах отмечают, что на войну в Украину продолжают отправлять российских заключенных. При этом командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что на отрезке фронта от Орехова до Авдеевки эту категорию россиян отправляют на "мясные штурмы", где они массово погибают.

Между тем эксперты проанализировали смертность среди российских военных. Выяснили, что экс-зеков среди них меньшинство, а больше всего — мобилизованных граждан РФ. Также отметили, что малое количество добровольцев-контрактников. Между тем президент РФ Владимир Путин уверял, что не будет объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку в ВС РФ идет мощный поток добровольцев.

Напоминаем, в США решили отправить в Израиль максимум военной помощи, заявил президент Джо Байден. При этом часть военной помощи, которая должна была идти в Украину, также получат израильтяне: эксперты оценили значение этого шага для линии фронта.