В России все готово для массовой мобилизации, но объявить ее не могут, — украинская разведка

В стране-агрессоре уже уточнены все списки, все переведено в электронный учет, значительно ужесточены требования законодательства в части наказания за уклонение от военной службы и дезертирство.

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В России скрыто осуществляется мобилизация для замещения потерь, которые несут вооруженные силы РФ в Украине, а также все готово для объявления "большой волны" мобилизации. Об этом сказал представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, процесс мобилизации в России не прекращался и продолжается уже больше года. В течение первого периода так называемой масштабной мобилизации, который начался в октябре 2022 года, в РФ мобилизовали более 300 тысяч военнослужащих.

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"Каждый день Россия скрыто осуществляет мобилизацию для замещения потерь, которые несут вооруженные силы РФ на нашей территории, а во-вторых — для формирования новых частей и соединений. Сейчас в РФ начался очередной осенний призыв. Цель, которую сейчас поставила для себя РФ — всех мобилизованных в ряды ВС РФ перевести на контрактную основу. Этот процесс происходит различными методами, в том числе и угрозами", — сказал Скибицкий.

Он добавил, что за это время численность ВС РФ существенно не увеличилась.

"Россия готова к процессу большой волны мобилизации: уточнены все списки, все переведено в электронный учет, значительно ужесточены требования законодательства, нормы уголовного кодекса РФ в части наказания за уклонение от военной службы и дезертирство. В то же время, массовая мобилизация — очень мощный удар по экономике России, потому что призывается наиболее трудоспособное население. Видимо, россия где-то все это учитывает", — говорит Скибицкий.

Он добавил, что накопления мощных ударных группировок, которые предусматривают массовую мобилизацию личного состава в России, по состоянию на сейчас ГУР Минобороны Украины не видит.

Напомним, что в Минобороны анонсировали усиление мобилизации в Украине . Уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, касающиеся учета военнообязанных.

Ранее сообщалось, что Украина поразила дронами носитель ракет РФ "Буян" и корабль "Павел Державин". Оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.