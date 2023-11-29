У РФ не пустили на війну ексмера Владивостока, який має відсидіти 12 років, — ЗМІ

Ексмер Владивостока потрапив в колонію за хабар розміром 200 тисяч доларів від поховальної контори. Однак сидіти не хотів, тому вирішив піти добровольцем воювати в Україну.

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У РФ зняли з авіарейсу колишнього мера Владивостока Олега Гуменюка, засудженого на 12 років за хабарництво в особливо великому розмірі. Росіянин записався добровольцем до ЗС Росії, пройшов медкомісію і сідав у літак, щоб піти воювати в Україну. Однак його все ж повернули в колонію відсиджувати термін. Про інцидент з есксмером Владивостока розповіли у росЗМІ "Дальневосточные ведомости".

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Автор допису вказав, що інформацію отримали від російського посадовця Володимира Найдіна. Зі слів чиновника, Гуменюка дійсно пройшов усі процедури, необхідні для відправки в армію. Однак його зупинили на трапі літака і повернули в колонію строгого режиму №27, де він має відбути покарання.

Олег Гуменюк, ексмер Владивостока, повертаєтся в колонію Фото: Скриншот

Російське медіа "Сибирь. Реалии" додало окремі деталі, які прояснили ситуацію. Зокрема, журналісти повідомили, що інформацію про відправку Гуменюка на війну офіційно не підтвердили працівники Федеральної служби виконання порань (рос. — ФСИН). Однак якимось чином засудженому вдалось пройти медичну комісію і вирушити на збірний пункт. Автори припускають, що саме "ФСИН" могли пригальмувати прагнення ексмера "спокутувати кров'ю" свою провину.

Також росЗМІ пояснило деталі кримінальної справи ексмера. Свій вирок він отримав на початку 2023 року: Гуменюка засудили за отримання хабаря розміром 18,5 млн руб. (близько 240 тис. дол. по курсу 2021 р.) Спершу суд вирішив оселити його в колонії строгого режиму на 16,5 років. Однак потім полегшив покарання — зменшив термін до 12 років.

Зазначимо, Олегу Гуменюку на момент вироку було 56 років. Мером Владивостока він був з 2019 по 2021 рік. А хабар взяв від працівників похоронного агентства.

Мобілізація в РФ — деталі

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни у своїх звітах відзначають, що на війну в Україну продовжують надсилати російських ув'язнених. При цьому командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський відзначив, що відтинку фронту від Оріхова до Авдіївки цю категорію росіян відправляють на "м'ясні штурми", де вони масово гинуть.

Між тим експерти проаналізували смертність серед російських військових. З'ясували, що ексзеків серед них меншість, а найбільше — мобілізованих громадян РФ. Також зауважили, що замала кількість добровольців-контрактників. Між тим президент РФ Володимир Путін запевняв, що не буде оголошувати загальну мобілізацію, оскільки у ЗС РФ іде потужний потік добровольців.

Нагадуємо, у США вирішили відправити в Ізраїль максимум військової допомоги, заявив президент Джо Байден. Водночас частину військової допомоги, яка мала іти в Україну, також отримають ізраїльтяни: експерти оцінили значення цього кроку для лінії фронту.