У РФ на війну відправили режисера "Єралаш", засудженого за насильство проти дітей, — ЗМІ

У росЗМІ вказали, що режисер уклав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну в Україні. Між тим він мав провести в колонії шість років за насильство проти 14-річного хлопчика.

Related video

На лінію фронту в Україні потрапив російський режисер Ілля Бєлостоцький, засуджений за розпусні дії проти неповнолітніх. Росіянин уклав контракт і прибув на передову у складі підрозділу ЗС РФ, замість того, щоб відбувати покарання у тюрмі Росії. Про вчинок режисера розповіло видання Meduza.

Важливо

Путін хоче вирішити демографічну кризу в РФ за рахунок України — Financial Times

У статті вказують, що Бєлостоцький підписав контракт з Міноборони РФ і пішов воювати в Україну. Чоловік, перебуваючи в колонії, пояснив своїм прихильникам, якими були його мотиви. Зокрема, наголосив, що вважає себе невинним, але не ображається на російську владу, яка його засудила.

"Хочу довести державі, яка пустила мене "в расход", і тим людям, які мене прокляли", — написав чоловік з тюрми.

Натомість росіянин хоче зробити щось, щоб "відновити повагу своєї родини". Також порівняв себе з самураями і зазначив, що "не може спокійно дивитись, як убивають невинних людей".

Режисер Бєлостоцький - про мотиви воювати проти українців

Допис з заявою про укладання контракту з Міноборони РФ режисер написав 5 листопада. Тоді ж зазначив, що через тиждень сподівається опинитись на передовій. Вже 10 листопада — дописі у військовій формі і заява, що з понеділка, тобто з 13 листопада, він іде у бій.

Бєлостоцький - про прибуття на фронт в Україну Фото: Скриншот

Зазначимо, на сьогодні не відомо, на якому відтинку фронту опинився режисер з РФ Бєлостоцький, який пішов воювати в Україну. Також не відомо, як протягом місяця склалась його доля.

Ілля Бєлостоцький — деталі справи

Бєлостоцький — російський режисер, який знімав дитячий гумористичний серіал "Єралаш" та брав участь у низці інших телеробіт. У 2020 році його затримали за підозрою у розпусних діях проти 14-річного хлопчика. У справі йшлося про те, що дитина була знайома з чоловіком, прийшла до нього на квартиру, де і стався злочин. У 2022 році режисер отримав вирок — 14 років російської тюрми. Згодом вирок пом'якшили — дали 6 років за розпусні дії проти дитини 12-14 років, розповіли журналісти Meduza деталі справи.

Зазначимо, днями стало відомо, що на війну в Україну вирушив чиновник-хабарник з Владивостока. Чоловік пройшов медкомісію, вже сідав в літак, щоб летіти на фронт. Однак прямо з трапу його зняли і повернули назад до колонії, де він має провести наступні 12 років.

Нагадуємо, 4 грудня в Міноборони РФ заявили, що готують скоротити перелік хвороб, який дасть можливість росіянам уникнути війни в Україні. Тим часом в РНБО України вказали, що Кремль готується оголосити тотальну мобілізацію.