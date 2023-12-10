Продвижение продолжается: ВСУ успешно контратаковали в районе Работино, — ISW (карта)

Украинские военные держат позиции на Запорожском направлении, где оккупанты силами десантников пытаются наступать.

Боевые действия на Запорожском направлении продолжаются. По заявлениям российских источников, украинское наступление к западу от Работино позволило закрепиться на новых позициях. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW) 9 декабря.

Со ссылкой на российский телеграм-канал WarGonzo, аналитики пишут, что украинская армия провела успешную контратаку. Удалось стабилизировать ситуацию к западу от Работино. Вместе с тем российские оккупанты пытаются давить со стороны Вербового и Новофедоровки. Однако заявления о результативности атак не подтвердились.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отбили наступление ВС РФ в районе Работино, Вербового и вблизи Новопокровки. При этом под Вербовым наступали части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Также российские пропагандисты утверждают, что плохие погодные условия влияют на обе стороны в их способности вести обстрелы и вести наземные боевые действия.

карта боев в районе Работино Фото: ISW

Также украинские военные удерживают позиции на левом берегу Херсонской области. Российские источники заявили об ударах по позициям ВСУ и лодкам для переправы. Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец 8 декабря писал, что ВС РФ пытаются продвинуться на восток от Крынок. Враг укрепляет позиции к юго-западу от Олешек, а также вблизи Подлесного и Кардашинки. Генеральный штаб ВСУ информирует о том, что Силы обороны удерживают позиции.

Ситуация на левом берегу Днепра Фото: ISW

Напомним, 10 в ISW сообщали, что РФ пытается перехватить инициативу на фронте до выборов президента, которые состоятся в марте.

9 декабря обозреватель отметил, что войска России готовятся захватить новые населенные пункты, если проиграют Авдеевку.