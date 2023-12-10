Ситуация сложная: ВС РФ ведут наступление по всей восточной линии фронта, — Сырский

По словам командующего Восточной группировкой войск, активность противника не прекращается, однако ВСУ продолжают обороняться. Предпринимаются действия, которые помогут сохранить жизни защитников.

Российские оккупанты продолжают попытки наступления по всем участкам фронта на востоке Украины, однако бойцы ВСУ держат оборону. Об этом написал командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский в своем Telegram-канале 10 декабря.

"Оперативная ситуация на Востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту", — говорится в сообщении.

Отдельно Александр Сырский отметил, что вместе с командирами, которые продолжают держать оборону в восточных регионах Украины, был проведен анализ текущей остановки, а также им удалось рассмотреть несколько сценариев того, как будут развиваться события дальше.

"Совместно приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов", — продолжает командующий Восточной группировкой войск.

В ВСУ рассказали о попытках ВС РФ наступать по всему восточному фронту Фото: Скриншот

Ранее аналитики из американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские оккупанты пытаются вести наступательные операции вдоль всей линии фронта. Их активность может быть связана с предстоящими выборами президента России, которые пройдут в марте следующего года.

Основные усилия фиксируются в восточной части Украины. Противник намерен взять под свой контроль полностью Луганскую область, а также хочет продвинуться к восточной части Харьковской области и северной части Донецкой области.

Напомним, 9 декабря сообщалось, что ВС РФ в ближайшее время активизируются на еще одном участке фронта. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, новой целью противника может стать город Угледар в Донецкой области.