"Усилит мощь Украины": Зеленский о следующем пакете военной помощи от Франции

Во время переговоров украинского президента с Эмманюэлем Макроном обсудили вопросы о ситуации на фронте, а также потребности Сил обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Аргентине. Там он провел телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Соответствующее сообщение опубликовали на официальной странице президента в телеграмме.

Украинский президент после разговора с французским коллегой сообщил, что следующий оборонный пакет усилит огневую мощь ВСУ.

"Проинформировал Эмманюэля о развитии событий на фронте и поблагодарил его за военную помощь, которую оказывает Франция. Обсудили наши приоритетные потребности и следующий французский оборонный пакет, который значительно усилит огневую мощь Украины", — написал Зеленский.

Также он поблагодарил Макрона за подготовку к приему во втором этапе подготовки украинских летчиков на истребителях F-16. С французским президентом также обсудили вопросы:

"зернового коридора", который позволил транспортировать 7,5 млн тонн грузов;

важность открытия на саммите Европейского совета переговоров о вступлении Украины в ЕС;

Владимир Зеленский отмечает, что решение Евросовета будет влиять на мотивацию украинского общества и армии. Поэтому глава государства высоко ценит личные усилия Эмманюэля Макрона в обеспечении единства Европейского союза.

Напомним, 30 ноября в Минобороны Франции заявили, что они увеличат поставки боеприпасов Украине.

5 декабря Эммануэль Макрон пригласил Виктора Орбана в Париж для обсуждения вопроса вступления Украины в ЕС.