Покроют потребности ВСУ: Франция увеличит поставку боеприпасов Украине в 2024 году

По данным Минобороны, стороны рассмотрели возможность усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживания логистического обеспечения между Украиной и Францией.

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В следующем году, в 2024, Франция намерена продолжить оказывать военную помощь Украине, включая увеличение объема поставок боеприпасов. Об этом сообщил инженер-генерала по вооружению, глава Фонда поддержки Украины Жан-Франсуа Док, передает пресс-служба Министерства обороны.

Во время встречи украинских и французских делегаций в Киеве генерал-лейтенант Иван Гаврилюк отметил, что Украина уже получила средства для дополнительной закупки САУ "Цезарь". Он выразил благодарность Франции за постоянное предоставление боеприпасов для этих систем и подчеркнул важность увеличения числа пушек.

В частности стороны рассмотрели возможность усиления сотрудничества в оборонной сфере и налаживания логистического обеспечения между Украиной и Францией.

"Франция прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Украине. Наш Фонд поддержки пытается покрыть часть расходов на приобретение некоторых запчастей и вооружения для украинской стороны. Мы понимаем украинские потребности, поэтому в следующем году Франция увеличит поставки боеприпасов", — заявил Жан-Франсуа Док.

Напомним, что Украина получила на вооружение современные французские ПТРК Akeron MP. Его боеприпасы являются универсальными и позволяют поражать цели как вручную, так и в почти автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что 31 августа бойцы 32-й бригады показали французские ПТРК Milan.