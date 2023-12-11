Стремительный скачок: Британия увеличит производство боеприпасов до 1,5 млн в год, — OSINT

Производитель BAE Systems в отличие от американских имеет современные производственные линии с высоким уровнем автоматизации. По мнению OSINT-исследователя, их можно быстрее переоборудовать для производства 128 тысяч снарядов в месяц.

Британская оборонная компания BAE Systems планирует увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов до более 1,5 млн в год. Об этом сообщает OSINT-аналитик Cameron в Х (ранее Твиттер).

Предприятие имеет несколько производств, которые делают снаряды. Часть из них были построены уже после холодной войны в период с 2005 года. Автор проанализировал мощности BAE Systems. До начала полномасштабной войны РФ против Украины в Великобритании производили 16 000 крупнокалиберных снарядов в месяц. В планах BAE Sysems нарастить производство в 8 раз до 128 тысяч снарядов в месяц, чтобы в год было около 1,5 млн боеприпасов в год.

Инфографика производства BAE Systems

Так нарастить боеприпасы британская компания сможет благодаря новому заводу Washington, его открыли только в 2012-2013 годах. Большинство американских предприятий имеет станки со времен Второй мировой. Но предприятие Washington имеет 14 самых современных станков с высоким уровнем автоматизированных процессов.

Вероятно, предприятие является самым эффективным производителем 155-мм боеприпасов на планете. Поэтому его расширяют для того, чтобы в 8 раз выросло производство. Кроме того, BAE Washington сейчас может производить 75 тысяч 81-мм мин в год.

Напомним, 1 декабря в BAE Systems заявили, что пока не будут сворачивать производство БМП Bradley из-за значительного спроса.

10 сентября СМИ писали, что BAE будут производить запчасти для артиллерии в Украине.