От Купянска до Бахмута: Сырский рассказал о наступлении ВС РФ на востоке (карты)

Российские войска пытаются давить сразу на трех направлениях, однако, по словам генерал-полковника, враг несет потери в 8 раз больше, чем Силы обороны.

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на трех направлениях востока Украины: Купянском, Лиманском и Бахмутском. Об этом сообщает командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в своем телеграм-канале.

Украинские Силы обороны наносят существенные потери российским оккупантам. По словам Сырского, ВС РФ теряют в 8 раз больше, чем украинские защитники. Несмотря на это основная ставка делается на человеческий ресурс.

Ситуация на Купянском направлении

Российские войска хотят создать условия для блокирования Купянска. Для этого они пытаются захватить населенный пункт Синьковка. Для этого они отправляют многочисленные штурмовые роты, но они несут значительные потери. Поэтому Сырский констатирует переброску штурмовых подразделений из резерва. Также ВС РФ ведут наступательные действия в районе Новоселовского, Стельмаховки, Лимана Первого и в направлении Северска.

Оккупанты хотят захватить Синьковку, чтобы дальше идти на Купянск Фото: deepstatemap.live

Лиманское направление

На Лиманском направлении оккупанты хотят отбросить ВСУ за реку Черный Жеребец и вытеснить из Серебрянского лесничества. Враг пытался штурмовать с Житловки в направлении Тернов, но тщетно. Отмечается, что штурмовые подразделения ВС РФ постоянно пополняются новыми силами с территории РФ.

Карта наступления российских войск в сторону Тернов Фото: deepstatemap.live

Бахмутское направление

Российские оккупанты пытаются отбросить Силы обороны на север и западнее Бахмута. Для этого бросают в бой воздушно-десантные подразделения, Силы специального назначения и 200-ю отдельную мотострелковую бригаду северного флота.

Оккупанты пытаются отбросить ВСУ от Бахмута Фото: deepstatemap.live

Как отмечает Сырский, в целом за ноябрь ВСУ уничтожили:

около 11 тысяч оккупантов;

около 130 танков;

260 артустановок и минометов различных калибров.

Общие потери оккупантов в технике превысили 1100 единиц.

"Несмотря на сложные условия и непрерывные наступательные действия оккупантов наши воины стойко удерживают занимаемые рубежи, проявляют высокий профессионализм, мужество и героизм", — написали в публикации.

Украинские защитники работают во взаимодействии, чтобы разрабатывать эффективные способы для дальнейшего уничтожения врага. Бойцы пытаются достигать успехов благодаря тактике, меткой артиллерии, дронов, минометов и стрелкового вооружения.

Напомним, 7 декабря в Харьковской ОГА опровергли заявления о захвате Синьковки, которые распространили оккупанты.

5 декабря в ВСУ заявили, что они уничтожили новоприбывших россиян, которые только что подписали контракт с ВС РФ.