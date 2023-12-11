Визит Зеленского в Вашингтон призван вернуть Украину на первые полосы, — Politico

По словам журналистов, советники в Белом доме говорят, что поддержка Украины у населения США возрастает после заметных событий на фронте или событий, связанных с Зеленским. Президент Украины может склонить на свою сторону колеблющихся республиканцев.

Во время своего уже третьего визита в Вашингтон за время полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, будет пытаться убедить Сенат в том, что дополнительная военная помощь нужна сейчас, а не в следующем году. Хотя в воскресенье переговоры по вопросу финансирования, похоже, зашли в тупик из-за вопроса о мигрантах. Об этом пишет Politico.

Сенатор Крис Мерфи (представитель Демократической партии от Коннектикута) заявил, что республиканцы во главе с сенатором от Оклахомы Джеймсом Ланкфордом выдвигают нереалистичные требования к демократам. Переговоры сторон продолжаются, но неясно, какого прогресса удалось достичь. Мерфи назвал требования республиканцев необоснованными.

"Если бы я был циником, то сказал бы, что республиканцы решили связать поддержку Украины с иммиграционной реформой, потому что хотят, чтобы помощь Украине провалилась. Но я не циник. И мы все еще пытаемся разрешить некоторые довольно существенные разногласия", — заявил он.

По словам журналистов, советники Белого дома отмечали, что поддержка Украины у населения возрастает после заметных событий на фронте или событий, связанных с Зеленским, благодаря чему Украина вновь возвращается в газетные заголовки.

Это может произойти после визита украинского лидера в Вашингтон. Зеленский также может оказать давление на Республиканскую партию, по словам представителя администрации Джо Байдена. Визит может подтолкнуть известных республиканцев к тому, чтобы выступить против лидеров и тех, кто не очень стремится поддержать Украину.

Хотя, по мнению советников Белого дома, большинство республиканцев все же высказываются в поддержку Киева, а визит Зеленского в канун Рождества может придать дополнительный импульс.

По словам представителя администрации Байдена, Зеленский — ньюсмейкер, и любой его визит в США — это "возможность для первых полос".

"Он напоминал людям о том, каковы ставки, о том, что происходит в Украине сейчас, и почему это важно для американцев", — сказал еще один представитель Вашингтона на условиях анонимности.

Белый дом пока еще не анонсировал пресс-конференцию во время визита во вторник.

На минувшей неделе Шаланда Янг, отвечающая в Белом доме за бюджетные расходы, в письме к представителям Конгресса предупредила, что если новое финансирование не будет выделено до конца года, есть риск того, что это "поставит Украину на колени на поле боя".

"Что будет дальше, если Путин пройдет маршем по Украине? — заявила она в недавнем интервью журналистам. — Страны НАТО, наши сыновья и дочери рискуют быть вовлеченными в масштабный конфликт. И дело не только в Путине, поскольку и другие диктаторы наблюдают за тем, что делает Конгресс".

Напомним, что в публикации The Financial Times шла речь о том, что, по мнению 48% избирателей в США, Байден тратит излишне много на Украину.

Также сообщалось, что 8 декабря стало известно о планах Пентагона запросить у Конгресса $1 млрд на замену отправленного Киеву вооружения.