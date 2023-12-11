Россия планирует провести выборы президента в оккупированных регионах Украины, — СМИ

По данным представителей ЦИК, несмотря на военное положение и активные боевые действия, голосование все же может состояться. При этом россияне готовятся к провокациям.

Выборы президента Российской Федерации, которые пройдут в марте 2024 года, собираются провести в том числе и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" 11 декабря.

Отмечается, что несмотря на активные боевые действия, Кремль намерен сделать все для того, чтобы жители захваченных регионов, которые временно находятся под контролем Москвы, смогли отдать свой голос на президентских выборах.

"Проведение президентских выборов в новых "российских регионах" возможно, к такому выводу в ходе консультаций пришли представители ЦИК, Минобороны и региональных властей", — говорится в сообщении.

Так называемые главы "ЛНР", "ДНР", Запорожской и Херсонской областей согласовали это решение вместе с членами комиссии и сотрудниками российской ФСБ.

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев также отметил, что комиссия готова к тому, что якобы будут попытки сорвать голосование на временно оккупированных территориях.

"Мы должны немедленно информировать президента России и Совет Федерации о принятом решении. Прошу подготовить проекты писем и направить президенту и в Совет. Я уверен, что задачу, которую мы перед собой ставим, принимая такое решение (выборы в оккупации, — ред.) — она будет иметь позитивное развитие, у меня нет сомнений, что вместе с ней справимся", — заявил Николай Булаев.

При этом на прошлой неделе это решение якобы еще не было принято, о чем заявляла глава российского Центризбиркома Элла Памфилова. Она отмечала, что до 12 декабря будет принято решение о том, смогут ли люди из Украины голосовать на выборах президента России.

Напомним, 8 декабря сообщалось, что в России выборы президента будут проводиться в течение трех дней, в соответствии с решением Центризбиркома. По данным некоторых источников, голосование продлится с 15 по 17 марта.