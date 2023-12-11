Всеобщая мобилизация 2024: кого в первую очередь могут призвать до 14 февраля следующего года

Изменения в процессе мобилизации будут связаны с привлечением к призыву двух крупнейших в Украине рекрутинговых компаний.

Общая мобилизация в Украине во время военного положения продлится до 14 февраля следующего года. Согласно законопроекту о продлении его срока и проведения мобилизации. И теперь военное положение и всеобщая мобилизация будут действовать как минимум до 14 февраля 2024 года.

Сейчас Верховная Рада должна зафиксировать право военных на демобилизацию. Также появится возможность осуществлять мобилизацию через рекрутинговые компании.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, министру обороны Рустему Умерову и другим представителям правительства представить комплексный план по проведению мобилизации в Украине.

Изменения в процессе мобилизации: как будут привлекать людей

Изменения в мобилизации 2024 года будут связаны с привлечением к призыву двух крупнейших в Украине рекрутинговых компаний. Они присоединятся к поиску людей с конкретными навыками, которые найдут применение на фронте. Поэтому мобилизация должна стать более гибкой.

Кто подлежит мобилизации в декабре 2023 года

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если они не имеют опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными на основании решений ВВК.

На добровольной основе мобилизации подлежат:

женщины в возрасте до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, которые ранее не принимали участия в выполнении срочной службы — на службу по контракту;

люди с инвалидностью, а также те, кто получил право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, будут служить по месту жительства.

Мобилизация студентов, получающих второе образование

Что касается студентов в возрасте 30+, то в декабре 2023 года они будут подлежать мобилизации . Однако народные депутаты уже разрабатывают законы о мобилизации этих лиц, а профессиональные юристы ищут обоснование того, почему мобилизация студентов категории 30+ не будет нарушать конституционное право на образование.

Мобилизацию в Украине продлили до февраля 2024 года

Напомним, что в Украине основанием для мобилизации является получение повестки. Пока этот процесс не изменится и военнообязанные так же будут получать три типа повесток:

По словам руководителя пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, согласно высказыванию эксперта, первое призывное уведомление вручается гражданину в возрасте от 18 до 60 лет с целью уточнения его регистрационных данных. Человек должен:

явиться в ТЦК и СП;

пройти медицинский осмотр для того, чтобы выяснить его состояние здоровья и соответственно пригодность к службе;

предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении, наличии/отсутствии причин для получения отсрочки.

Он добавил, что наличие причин для получения отсрочки должны доказать документы.

"Соответственно, к мобилизации он не привлекается. Если же он имеет жалобы на здоровье, его признают ограниченно годным, от таких людей могут требовать для прохождения службы в тылу", — сказал Фитьо.

Добавим, что школы, университеты и другие учебные заведения ежегодно до 1 декабря должны передавать списки своих соискателей образования — юношей, которым исполняется 17 лет (допризывников), в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Изменятся ли правила вручения повесток в Украине

Повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений". Сейчас украинским законодательством не установлено конкретное место для вручения повестки, поэтому фактически это может произойти в любом месте, например в парке, на блокпосте или в другом общественном месте или по месту жительства.

Напомним, в Закарпатской области представители ТЦК и СП вручают повестки военнообязанным мужчинам в тренажерных залах. Фокус уже предоставлял комментарий юриста о правилах вручения повесток.

Ранее сообщалось, что в Украине существует десять категорий граждан, которых могут призвать на военную службу только с их согласия и по месту жительства. Таких людей не могут отправить на фронт или в другой регион.