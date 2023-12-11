Lockheed Martin выкатил первый истребитель F-35 для Бельгии (фото)

Бельгийские Воздушные силы переходят на самолеты 5 поколения, а истребители F-16 они планируют передать Украине в 2025 году.

Для Воздушных сил Бельгии построили первый истребитель 5 поколения F-35A из заказанных 34 самолетов. Об этом сообщает пресс-служба в Х (ранее Твиттер).

"Наш первый бельгийский F-35A Lightning II сошел с конвейера завода в Форт-Уорте, штат Техас, после 1,5 лет производства. F-35A, истребитель пятого поколения, знаменует собой важный шаг вперед для бельгийских ВВС и НАТО", — подписали фотографии в Воздушных силах.

Бельгийская армия приняла решение о переходе на самолеты 5 поколения с истребителей F-16. F-35 позиционируют как передовое решение для безопасности в 21 веке. Кроме этого соглашение с Lockheed Martin предусматривает, что бельгийская промышленность получит часть высокотехнологичных производственных методологий. Инициатива называется Essential Security Interest. Американский истребитель был выбран в 2018 году.

Первый из 34-х F-35

Стоит отметить, что выход самолета с конвейера еще не означает, что Бельгия получит сразу самолет. Несколько месяцев истребитель будут испытывать на авиабазе Люк. Там же будет проходить базовая подготовка летчиков. Передача F-35 будет в 2024 году. Также в Воздушных силах Бельгии сообщили, что новейшие истребители будут базироваться на авиабазах Кляйне-Брогель и Флоренс.

Напомним, генерал Марк Тис заявил, что в случае войны Бельгия сможет продержаться менее суток из-за дефицита боеприпасов.

Также в Бельгии заявили, что истребители F-16 передадут Украине не ранее 2025 года.