Мобилизация в Украине: где чаще всего раздают повестки

ТЦК и СП могут "закрывать глаза" на ночные клубы в городах, однако мобилизовать мужчин из районов и сел. Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская считает, что это происходит из-за фактора места регистрации и коррупции.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что одной из проблем мобилизации в Украине является комплектация по принципу количества, а не качества. Об этом она сообщила в интервью Telegraf.

Проблемы украинской мобилизации

"Не секрет, что имеем провал по мобилизации. Но это следствие и расхолаживания общества "победой уже завтра", и отбором и методами работы ТЦК, и, конечно, отношением к рядовому бойцу в армии в целом", — сказала Соломия Бобровская.

Она отметила, что всех возмущает, когда ТЦК и СП "закрывает глаза" на ночные клубы в Киеве или Одессе, однако мобилизует всех военнообязанных в районах и селах, в частности есть семьи, где служат все мужчины.

По словам Соломии Бобровской, отдельным вызовом является возраст военных. В частности, 45–50-летние мужчины никогда не покажут физическую результативность, как 30–35-летние. Кроме этого, "качество" также важно — командирам трудно "приводить в чувство" или командовать теми, кто имеет зависимости, или пришли с болезнями, с которыми нельзя служить.

Из-за того, что ТЦК находятся в оперативном подчинении Сухопутных войск, приоритетность обеспечения комплектации именно бригад Сухопутных войск и однобокость в подходе ко всем проблемам, рассказала она.

Почему повестки раздают в селах, а не ночных клубах

По мнению Бобровской, это коррупционный фактор. Она привела пример из Одессы.

"Человек, который был сильным комбригом 14-й бригады ВСУ, стал главой Одесского областного ТЦК (полковник Александр Охрименко, заменивший Евгения Борисова, который попал в коррупционный скандал. — ред.) Работать в Одесской области с крепкой сетью не только российской агентуры, но и коррупционными руководителями вызов еще тот", — заявила член комитета.

По ее словам, с предыдущим начальником ТЦК была договоренность брать от восьми тысяч долларов за отсрочку для человека из района. В частности, была организована схема круговой поруки районных ТЦК. Бобровская считает, что сложно сломать систему и сделать что-то, что "пригодно к жизни и может иметь уважение".

Также немаловажную роль имеет фактор места регистрации. Люди в селах фактически находятся по своему месту регистрации, тогда как мужчин в городе сложнее найти — они могут быть не прописаны, жить не там, где зарегистрированы. В результате чего исчезает возможность вручать повестки.

Напомним, во время мобилизации не могут призвать на военную службу тех военнообязанных, которых забронировали. Однако существуют случаи, когда человек может потерять такое бронирование.

Ранее экс-командующий Аэромобильных (десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец заявил, что в Украине нужно усиливать мобилизацию. По его словам, пехоту можно заменить только пехотой.