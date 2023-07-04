Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК: что о нем известно

По словам главнокомандующего, Охрименко — опытный офицер, который понимает потребности армии на фронте. Он начал свой боевой путь в 2014 году и успел побывать в плену.

Related video

Полковник Александр Охрименко стал новым руководителем Одесского областного Территориального центра комплексного обеспечения и социальной поддержки (ТЦК). Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Александр Охрименко ранее занимал должность комбрига в 14-й отдельной механизированной бригаде, которая носит имя князя Романа Великого.

Залужный подчеркнул, что Охрименко — опытный военный офицер, имеющий глубокое понимание армии и ее потребностей на передовой.

Напомним, что бывший начальник ТЦК Евгений Борисов был уволен с должности после возникновения скандала, связанного с имуществом в Испании.

Что известно об Александре Охрименко

Согласно открытым источникам, Александр Охрименко в 2006 году с отличием закончил Одесский институт Сухопутных войск, после чего приступил к воинской службы.

Боевой путь Охрименко начался в 2014 году. Будучи командиром 1-го механизированного батальона 72-й бригады он проел ряд успешных операций. В частности, под его командованием в районе Вознесеновки (в то время — Червонопартизанск) Луганской области бойцы ВСУ с боем заняли высоту 308 в нескольких километрах от границы.

За свои боевые заслуги Охрименко имеет ряд государственных наград.

Как Охрименко попал в плен и был освобожден

После того, как бойцы взяли под контроль пункт пропуска "Червонопартизанск", изгнав оттуда незаконные вооруженные формирования, в поддержку террористических группировок начались обстрелы украинских подразделений с российской территории из РСЗО "Град" и "Ураган". Подразделения 72, 79, 24 бригад и пограничники оказались в огневом кольце, — отвечать на обстрелы с российской территории они не могли, с другой стороны огонь вели пророссийские террористы, прикрываясь населенными пунктами.

Возникли проблемы с обеспечением, боеприпасы заканчивались, техника выводилась из строя в результате обстрелов. В конце концов было принято решение, что часть подразделений пойдет на прорыв из так называемого "Изваринского котла" в сторону Амвросиевки, а другая часть — будет выходить через территорию России. Прорыв возглавил комбат 2-го батальона майор Драпатий. 3 августа 2014 года, комбат 1-го батальона Иван Войтенко и начштаба Александр Охрименко вывели личный состав, около 450 человек (вместе с пограничниками), через границу в РФ. На российской стороне пять украинских офицеров командного состава 72-й бригады, в том числе и Охрименко, были арестованы. Впрочем, уже 9 августа все арестованные были освобождены и 10 августа переданы украинской стороне.

После возвращения в Украину, всех освобожденных офицеров перевели в 30-ю отдельную механизированную бригаду формировать батальон. 17 сентября 2014 года, после лечения от контузий в госпитале, Охрименко прибыл в учебный центр на Житомирский полигон. С декабря 2014 по март 2015 выполнял задачи в должности начштаба батальона на границе в районе Красная Таловка — Станица Луганская. 6 мая 2015 года батальон вошел в состав 53-й отдельной механизированной бригады, а затем был передислоцирован в Донецкую область, где выполнял задачи до конца сентября 2015, — удерживал фронт между Верхнеторецким и Авдеевкой.

Напомним, 29 июня стало известно, что уже бывшего главу ТЦК Одессы Евгения Борисова, который недавно попал в скандал из-за элитной недвижимости в Испании, проверяют на причастность к ряду других преступлений.

Ранее, 22 июня, стало известно, что глава Одесского ТЦК Евгений Борисов законно выезжал за границу. По словам спикера ОК "Юг", Борисов выезжал за пределы Украины на лечение. Все необходимые документы он предоставил.