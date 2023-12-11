ВС РФ бросили на штурм 79 ОДШБр сразу 19 единиц бронированной техники: ВСУ показали бой (видео)

Украинские десантники в бою уничтожили почти 79% вражеской техники, которая шла на штурм. На отлично сработали противотанковые расчеты бригады.

На Таврическом направлении российские оккупанты постоянно штурмуют позиции николаевских десантников. Недавно на штурм враг бросил сразу 19 единиц бронированной техники. Об этом сообщила пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Украинские десантники из 79-тки продемонстрировали мощную боевую работу во время атаки оккупантов бронетехникой.

"Враг не оставляет попыток прорвать оборону позиций 79 ОДШБр, ежедневно бросая против николаевских десантников значительное количество пехоты и бронированной техники. На видео продемонстрирован один из боевых эпизодов, когда враг бросил на штурм позиций бойцов 79-ки сразу 19 единиц бронированной техники, из которых 15 бронемашин десантниками было уничтожено или повреждено", — говорится в сообщении.

Штурм оккупантов пошел не по плану, а вражеская техника пылала и горела после точной работы противотанковых расчетов.

Напомним, что 10 декабря стало известно, что Силы обороны Украины уничтожили российский БТР с системой РЭБ РП-377. Для его ликвидации понадобилось 3 FPV-дрона.

9 декабря аналитики DeepState рассказали о новой тактике ВКС РФ под Крынками на левом берегу Днепра в Херсонской области.