ВСУ необходимы люди: полковник запаса рассказал, кого нужно мобилизовать

Военный эксперт Роман Свитан ответил, нужно ли воевать всем и откуда можно призвать на фронт более 6 миллионов человек. Он убежден, что "мясными штурмами" Россию не выиграть.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял о необходимости усилить мобилизацию, а в Верховной Раде готовят законопроект об этом. Украинский военный, полковник запаса и участник войны с РФ Роман Свитан в комментарии "ТСН" рассказал, действительно ли в армию "заберут" всех.

В ком нуждаются в ВСУ?

Эксперт подчеркнул, что качество важнее количества. По его словам, один профессионал на фронте может заменить примерно сотню солдат.

"Поэтому нам надо поставить себе задачу создать профессиональную армию. Даже в тех условиях, в которых мы сейчас находимся", — подчеркнул полковник запаса.

Он объяснил, что Украине нужны "профессиональные Вооруженные силы, а не мобилизационные".

"То есть одно дело с улицы людей брать и ставить, а другое — набирать профессионалов. Только тогда можно говорить об обороноспособности", — добавил военный.

Он заверил, что ВСУ не воюют "мясными штурмами", ведь для этого нужны были бы десятки миллионов солдат.

"Нам нужно хотя бы 300-350 тысяч высококвалифицированных профессионалов и новейшей техники. Начиная от самолетов, заканчивая определенными наземными средствами. Для обороны, выполнения задач и освобождения территорий нужна такая армия. А эти люди у нас есть, их надо просто призвать", — сказал Свитан.

Он убежден, что лучше таких людей смотивировать мобилизоваться самостоятельно.

"Объясню на примере летчиков. Сколько их нужно? Их хватает или не хватает? Все зависит от того, сколько есть самолетов и какая профпригодность у летного состава. А летчика же нельзя с улицы набрать. Нельзя набрать 100 человек и назначить из них пять летчиков, например. Потому что его сначала отобрать надо, а потом еще и подготовить. Летный состав готовится от пяти до 11 лет в зависимости от квалификации. А нам уже нужны профессионалы", — подчеркнул эксперт.

Где брать этих профессионалов?

Полковник запаса уверен, что начинать создание профессиональной армии можно уже сейчас. Для этого нужно запустить мобилизацию правоохранителей и силовиков.

"Военнослужащих, которые уже второй год воюют, отправить в тыл для выполнения задач государственной службы. А госслужащих отправлять на фронт выполнять боевые задачи после переподготовки. А некоторые из них уже готовы, особенно силовики, они уже мотивированы и пригодны", — объяснил военный.

Он подчеркнул, что защитников, которые служат на передовой уже более полугода, нужно "отпустить" в тыл.

"Через каждые полгода надо ротировать, снимать человека с линии фронта. Иначе вы получите человека, которого очень сложно будет интегрировать в гражданское общество", — предупредил Свитан.

Также, по мнению полковника запаса, в Украине следует расширить набор мотивированных людей в армию. В частности, через рекрутинговые компании и центры непосредственно в бригадах.

"Мотивация должна быть финансовой. И определенный социальный пакет. Это может все сразу включать и госслужбу как таковую. В таком режиме мы сможем выполнить две задачи и не будем обращать внимание на количественный состав. Будем ставить задачу иметь профессионалов, которые выполняют боевые задачи. Нам, возможно, даже придется сократить Вооруженные силы", — добавил эксперт.

Сколько силовиков можно призвать?

Свитан убежден, что сейчас в Украине работает больше правоохранителей, чем нужно. В то же время все они пригодны к службе и имеют такие навыки как пользование оружием.

По словам военного, сейчас в Украине остается примерно 20 миллионов силовиков из 40. До половины этих людей можно призвать в формате ротаций.

"Оптимально — это треть. Треть отправлять, две трети остается внутри страны. И в таком ротационном режиме, через полгода — следующая треть", — уточнил Свитан.

"Заберут" ли в конце концов всех?

Полковник запаса убежден, что воевать всем или почти всем украинцам не нужно.

"Людей в России гораздо больше, чем у нас. Поэтому этот путь даже нет смысла проговаривать", — объяснил он.

По словам эксперта, воевать должны профессионалы. Для этого не нужно огромное их количество.

"Один процент в любой популяции рождается воинами. Так вот их нужно найти и привлечь. Один процент населения — это примерно 350 тысяч человек. Это та армия, которая нам нужна", — добавил Свитан.

Напомним, журналисты получили доступ к ключевым пунктам нового законопроекта о мобилизации, который готовят нардепы и военные. Стало известно, какие планируются изменения относительно отсрочек, повесток и увольнения из ВСУ.

В Винницком ТЦК назвали "самую большую проблему", которая препятствует мобилизации в Украине.