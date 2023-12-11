В рамках новой коалиции: Великобритания передаст Украине военные машины-амфибии Viking

По данным Минобороны Британии, новая коалиция предоставит долгосрочную поддержку Украине, включая обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море.

Морская коалиция Британии и Норвегии передаст Украине 20 амфибий Viking и 23 скоростных лодок. Об этом сообщили в пресс-релизе Минобороны страны.

"Британия и Норвегия возглавили новую коалицию морских возможностей Украины. Коалиция предложит план развития Военно-морских сил ВСУ", — говорится в сообщении.

Таким образом, Украина получит:

2 корабля для разминирования (тральщики) Sandown;

20 бронированных машин-амфибий Viking;

23 скоростных лодок.

ВСУ получат два тральщика-искателя мин класса Sandown

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины получат от Великобритании два тральщика-искателя мин класса Sandown.

Суда оборудованы тралами для обнаружения и устранения мин. Кроме того, они оснащены зенитным и противолодочным вооружением.

В управлении отметили, что передача кораблей произойдет в рамках коалиции, оказывающей поддержку Украине в Черном море. Инициаторами этой инициативы выступают Великобритания и Норвегия.

Новая коалиция обеспечит долгосрочную поддержку Украине, предоставляя обучение, оборудование и инфраструктуру для укрепления безопасности в Черном море, как пояснили представители британского Министерства обороны.

"Эти минно-розыскные корабли предоставят Украине важный потенциал, который поможет спасти жизнь на море и открыть важные экспортные маршруты, которые были сильно ограничены после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение", – сказал министр обороны Британии Грант Шаппс.

Сегодня он должен объявить об этом официально. Кроме того, ожидается, что Шаппс объявит об очередном пакете военной помощи Украине.

Напомним, 23 октября в Военно-морских силах Украины сообщили, что два украинских противоминных корабля "Черкассы" и "Чернигов" участвуют в учениях Joint Warrior 23-II, которые проходили в пределах британских территориальных вод.

15 ноября стало известно, что Великобритания передавала Украине экспериментальное вооружение. В частности, Украина уже получила новейшие ЗРК Terrahawk Paladin от компании MSI, которые запустили в производство только в январе.